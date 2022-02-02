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POLİTİKA

CHP'de 'büyükelçi' kaosu: Tanju Özcan isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

Bolu Belediyesi Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde büyükelçiler ile yemek yiyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı. Amerikalı ve İngilizlerle isteyenin kol kola girebileceğini fakat kendisinin antiemperyalist olduğunu vurgulayan Özcan, "Benim ülkeme zarar veren bir ülke benim stratejik dostum olamaz. Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz" diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
CHPde büyükelçi kaosu: Tanju Özcan isim vermeden Ekrem İmamoğlunu hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konulara değindi. Toplantıda gazeteciler, Tanju Özcan'a, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in kendisini ziyaret talebini kabul etmediğini hatırlatıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere ve ABD büyükelçileriyle görüşmelerini nasıl değerlendirdiğini sordu.

"BENİM KAPIMDAN TEK AMERİKALI GİREMEZ"

"Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem" diyen Özcan, "Ama ben burada Bolu Belediye Başkanı olarak görev yaptığım sürece Amerika Birleşik Devletleri, bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül’ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez." dedi.

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"İSTEYEN İSTEDİĞİYLE KOL KOLA GİRSİN"

"Yolundan dönen dönsün, ben dönmem" diyen Özcan, "İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben antiemperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz. Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bu anlayışımı da sonuna kadar devam ettireceğim. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" ifadelerini kullandı.

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