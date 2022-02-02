CHP'de 'büyükelçi' kaosu: Tanju Özcan isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konulara değindi. Toplantıda gazeteciler, Tanju Özcan'a, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in kendisini ziyaret talebini kabul etmediğini hatırlatıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere ve ABD büyükelçileriyle görüşmelerini nasıl değerlendirdiğini sordu.

"BENİM KAPIMDAN TEK AMERİKALI GİREMEZ"

"Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem" diyen Özcan, "Ama ben burada Bolu Belediye Başkanı olarak görev yaptığım sürece Amerika Birleşik Devletleri, bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül’ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez." dedi.

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"İSTEYEN İSTEDİĞİYLE KOL KOLA GİRSİN"

"Yolundan dönen dönsün, ben dönmem" diyen Özcan, "İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben antiemperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz. Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bu anlayışımı da sonuna kadar devam ettireceğim. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:15 İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.



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