​CHP'de Cihangir İslam çatlağı: Bize bu partiden gidin diyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan İstanbul Bağımsız Milletvekili Nazır Cihangir İslam'a da parti rozetini taktı. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden Cihangir İslam'a rozet takılmasına tepki gösterdi.

Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum. — sahin mengu (@sahinmengu) March 9, 2021



Mengü, yaptığı sosyal medya paylaşımında Cihangir İslam'a CHP rozeti takılmasına tepki göstererek "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Cihangir İslam CHP’ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı