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POLİTİKA

​CHP'de Cihangir İslam çatlağı: Bize bu partiden gidin diyorlar

CHP'de Cihangir İslam çatlağı: Bize bu partiden gidin diyorlar

CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılan Cihangir İslam'a rozet takmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlu, partiye katılan Cihangir İslam'a rozet taktı.
Kılıçdaroğlu, partiye katılan Cihangir İslam'a rozet taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan İstanbul Bağımsız Milletvekili Nazır Cihangir İslam'a da parti rozetini taktı. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden Cihangir İslam'a rozet takılmasına tepki gösterdi.


Mengü, yaptığı sosyal medya paylaşımında Cihangir İslam'a CHP rozeti takılmasına tepki göstererek "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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