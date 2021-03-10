Gündem CHPde Cihangir İslam istifası İncenin partisinin İstanbul il başkanı olacak
POLİTİKA

CHP'de Cihangir İslam istifası: İnce'nin partisinin İstanbul il başkanı olacak

CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin kuracağı partinin İstanbul il başkanının, eski CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever olacağı öğrenildi. Gülsever, Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasının ardından "Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor" diyerek partiden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ertuğrul Gülsever
Ertuğrul Gülsever

Memleket Hareketini partileştirme kararı alan ve geçtiğimiz haftalarda CHP’den istifasını açıklayan Muharrem İnce’nin ekibi şekilleniyor.

İnce CHP'den resmen istifa etti
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İnce CHP'den resmen istifa etti

CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever’in, İnce’nin partisinin İstanbul İl Başkanı olacağı öğrenildi.

"Benden bu kadar"

Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün Bekaroğlu, İhsan Özkes, Ekmelettin, Bugünkü dostlarımız Abdullah Gül, Babacan, şimdi de Cihangir İslam. Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın. Benden bu kadar” sözleriyle CHP’den istifasını açıkladı.

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