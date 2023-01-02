Gündem CHPde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu ısrarı sürüyor Bunu her platformda söylüyoruz
POLİTİKA

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu ısrarı sürüyor: Bunu her platformda söylüyoruz.

Altılı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her CHP’linin adayı, partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu ısrarı sürüyor: Bunu her platformda söylüyoruz.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba gündeme ilişkin değerlendirmesinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama yaptı. Ağbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarını hiçe sayarcasına adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu vurguladı.

'ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'

CHP'li Veli Ağbaba, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Süreç, altılı masanın istediği şekilde devam ediyor. Öncelikle anayasa ile ilgili, altı partinin uzlaştığı bir paket açıklandı. Önümüzdeki günlerde, yol haritası ve hükümet programı açıklanacak. Ülke nasıl yönetilir bununla ilgili açıklama yapılacak. Altılı masa kurulduğu günden bugüne de bunları açıklayacağını ifade ediyor. AK Partili yetkililer ve troller kriz çıkartmaya ve altılı masa karıştırmaya çalışıyorlar. Altılı masada takvim harfiyen işlemeye devam ediyor. Aday süreci altılı masanın, altı liderin vereceği kararla ortaya çıkacak. Bu iradeye sahip olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Ama tabii ki her Cumhuriyet Halk Partilinin adayı, partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunu her platformda söylüyoruz. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama son karar altılı masanındır." ifadelerini kullandı.

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