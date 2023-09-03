CHP’de danışman skandalı: Ben yazmadım çalışanım yazmış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman’ın Kılıçdaroğlu hakkında ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Yaman ise “Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum” sözleriyle kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman’ı 26 Mayıs’ta seçimlere iki gün kala ‘genel başkan danışmanı’ olarak atadı. Yaman’ın sosyal medya paylaşımlarında Kılıçdaroğlu’nu, ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ olarak hedef aldığı ortaya çıktı. 4 Haziran’da Kılıçdaroğlu’nun bütün danışmanlarıyla birlikte Yaman’ın da görevine son verildiği öğrenildi. Perinaz Yaman’ın yakın zamana kadar Genel Başkan Danışmanı sıfatıyla CHP Genel Merkezi’nin üçüncü katına giderek mesaisine devam ettiği ortaya çıktı.