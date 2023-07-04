CHP'de değişim isteyen Aytuğ Atıcı'nın görevine son verildi

"Ben gördüğümü söylerim. Ben olsam şöyle yapardım. Teknik olarak istifa etmek acil olağan üstü kurultay demektir ve bu yıpratıcı bir süreçtir. Yani istifa edip örgütü yüzüstü bırakmak yerine, 'ben aday değilim kongreler ve kurultay sürecini yapacağım ve bu görevi devredeceğim' derdim."