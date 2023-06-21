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CHP'de değişim isteyenler kervanına Tunç Soyer de dahil oldu

Seçim hezimeti sonrasında CHP'den yükselen 'değişim' çağrılarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yedi sayfalık bir bildiri yayımlayarak "CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." dedi. Soyer, 'Zafer değil yenilgi öğretir' şeklindeki Japon atasözü ile Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

17:39 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bildiri yayımlayarak partide değişim olması gerektiğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bildiri yayımlayarak partide değişim olması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması gün geçtikçe büyüyor.

İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sesli bir şekilde dile getirdiği bu çağrıya son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil oldu.

'Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu' başlıklı yedi sayfalık bir bildiri yayımlayan Soyer, partisinin sol söylemlerden uzaklaştığını belirterek 'sosyal demokrat değerlere sahip çıkma' çağrısında bulundu.


'Zafer değil yenilgi öğretir'

Tunç Soyer,
“CHP’de değişim ve yenilik” başlık bölümde parti içindeki eksileri sıralayarak “Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; 'Zafer değil yenilgi öğretir'. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var. "
dedi.

'Öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var'

Yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç olduğunu belirten Soyer,
"Elbette, CHP’de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var.”
ifadelerini kullandı.



#Tunç Soyer
#İzmir
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
26 dakika önce
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