CHP'de değişim isteyenler kervanına Tunç Soyer de dahil oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bildiri yayımlayarak partide değişim olması gerektiğini bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması gün geçtikçe büyüyor.
İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sesli bir şekilde dile getirdiği bu çağrıya son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil oldu.
'Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu' başlıklı yedi sayfalık bir bildiri yayımlayan Soyer, partisinin sol söylemlerden uzaklaştığını belirterek 'sosyal demokrat değerlere sahip çıkma' çağrısında bulundu.