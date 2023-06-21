CHP'de değişim isteyenler kervanına Tunç Soyer de dahil oldu

“CHP’de değişim ve yenilik” başlık bölümde parti içindeki eksileri sıralayarak “Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; 'Zafer değil yenilgi öğretir'. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var. "