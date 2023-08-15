CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının başında gelen isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.





İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başlıkları:

"İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ben bu sözü çok önemsiyorum. Yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak büyük siyasi başarıdır. İstanbul'u kazanan belediye başkanı dünyanın en önemli şehrine hizmet etme onuruna ulaşır.





O kişi milletin takdirini kazanırsa bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette önemli yere ulaştırır. Ben İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sözünü seçim galibiyeti olarak algılamıyorum sadece.





'Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum'

İstanbul'un bu devasa sorunlarını çözmek, aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin de sınav yeridir. Tam da bu nedenle benim anladığım şekliyle 'İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmak'tır. İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum.





'CHP ikinci parti olmakla övünemez'

CHP'deki değişim ve dönüşüm sürecinin önemine dikkati çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"İBB'yi hep birlikte korumalıyız. İBB'nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrakına hep birlikte varmalıyız. İBB'yi gayrihukuki yollardan elde etmek için birçok yol denendi ve denemeye de devam edecekler. Bunu şimdiye kadar hep birlikte engelledik. Seçimlerde İstanbul'u hep birlikte kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Parti ayrımı yapmadan, beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben, 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine, bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına ben yürekten ve gönülden inanıyorum.





Özellikle, CHP'li yol arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum: Mayıs 2023 seçimlerinde yaşadığımız hayal kırıklığı beni çok derinden üzmüştür. Ben, bunu birçok vesileyle de dile getirdim. Halkımızdan, bu seçim mağlubiyetinden dolayı özür diledim. Bu hayal kırıklığının nedenlerinden biri de yenilginin sorumluluğunu üstlenme, gerçekle yüzleşme konusunda gerekli duyarlılığın gösterilememesidir. 28 Mayıs gecesinden başlayarak ortaya konan tavır partililerimizi, seçmenlerimizi anlamak ve hissetmek kaygısından ne yazık ki çok uzaktır. Ne var ki ifade edeyim ki benim dünyamda asla umutsuzluğa yer yoktur. Umudun önündeki engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Ben, bu mağlubiyetin partimizde köklü ve kapsayıcı bir tazelenme sürecinin başlamasına vesile olduğunu da görüyorum. Şunu ifade etmeliyim: Bu uğurda partimin değişimi, döğüşümü siyaset hayatımın çok önemli bir misyonudur. Yürüdüğüm menzil de bu değişimdir. Sevgili CHP'li yol arkadaşlarım: Artık CHP seçim kaybedemez, kaybetmemeli. CHP, ikinci parti olmakla övünemez, övünmemeli. CHP önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin yerel seçimleri kazanması da bir zorunluluktur. CHP'liler bu yüksek kazanma arzusu, azmi ve bilinciyle hareket etmek mecburiyetindedir. Önümüzdeki seçimlerde sadece belediye başkanlıklarını değil, belediye meclislerini de hep birlikte kazanmalıyız.





CHP'deki kadrolar, önlerinin açılmasını beklemektedir. Yenilenme, değişim, dönüşüm tabii ki kolay değildir ama bunu hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Başaramadığımız takdirde milletimizin seçim sonrası oluşan hayal kırıklığının kalıcı hale gelmesi en önemli risktir.





Ben, partimin bir evladı olarak bu dönüşüme en içerikli ve etkili şekilde katkı sunmaya devam edeceğim. İstanbul'a ihanet edilemez.





Ben, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk yola çıktığımda tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim.





'CHP'de genel başkanlık için Özgür Özel'i destekleyecek misiniz?' sorusu

İmamoğlu, CHP'deki kurultayda kimi destekleyeceğine ilişkin soruya, "Varsayımlar üzerine konuşmayı doğru bulmuyorum. Kurultay tarihi belli değildir. Şu anda kongreler sürüyor" cevabını verdi.





Değişim, dönüşüm sürecinde temennileri olduğunu belirten İmamoğlu, "Bunları dört kez genel başkana ilettim. Ben hala Sayın Genel Başkan'ın değişim, dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle geleceğe coşkulu şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.





İmamoğlu, parti içinde kendisine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine de, "O eleştiriler nasıl disiplin sorunuysa benim adaylığımı ilan etmem de disiplin sorunudur. Ben adayım demedim" dedi.



