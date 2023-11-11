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CHP’de devr-i sabık başladı

CHP’de değişimcilerin adayı Özgür Özel’in genel başkanlığı kazanması ardından 11 büyükşehir belediye başkanından en az üçü ile yolları ayıracağı öğrenildi. Partide Kılıçdaroğlu’na yakın isimleri uzaklaştırmak isteyen Özel, genel merkezci belediye başkanlarından İzmir’de Tunç Soyer, Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay’da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermeyecek.

Uğur Duyan
04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:05 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel.

Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimler öncesinde hangi adaylarla çalışacağı netleşmeye başladı. Özel’in, 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanından en az üçü ile yollarını ayıracağı öğrenildi. Özel’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermeyeceği iddia edildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da adaylığı noktasındaki bilinmezliğini sürdürdüğü kulislere yansıdı.

SEÇER’E İMAMOĞLU DESTEĞİ

Karalar, Kurultay’da Özel’in konuşmasını engellemek isteyen grubu yönlendirmekle suçlanmıştı. Ankara’da ise Kılıçdaroğlu’nun varisi olarak tanımlanan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yerine yeni bir ismin aday olarak öne çıkartılacağı bildirildi. ‘10 Aralıkçılar’ı partiye sokturmam’ diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’la yola devam edileceği aktarıldı. İstanbul’da ise 2 ve üzeri dönemdir belediye başkanlığı yapan isimlerin Mart 2024 Yerel Seçimlerinde listelerde kendisine yer bulamayacağı gelen bilgiler arasında. Bu kapsamda, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Sarıyer’de Şükrü Genç ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeni dönemde aday olması beklenmiyor.



#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel
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