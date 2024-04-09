CHP'de 'Esenyurt' kavgası: 270 kişi işten çıkartılınca eski başkan eteğindeki taşları döktü

"Gönül bağı ile bağlı olduğum partime, Cumhuriyet Halk Partisine, saygımdan dolayı susmayı tercih etmiştim ama ben sustukça ithamlar devam etti ve bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek bir zorunluluk haline geldi. Belediyeyi devraldığım 2019'daki personel sayısı ile 2024'teki personel sayısı birbirine çok yakındır. Şunu bilmenizi isterim ki ihtiyaç fazlası bir tek kişi bile işe alınmamıştır."