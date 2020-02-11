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POLİTİKA

CHP’de ‘FETÖ’ ihracı: ‘Parti teslim oldu’ diyen Yılmaz Ateş’i kovdular!

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP'den ihraç edildiğini bir internet sitesinden öğrendiğini belirtti. Ateş, "İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlu - Ateş
Kılıçdaroğlu - Ateş

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, dün CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini belirterek, "İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez." ifadesini kullandı.

Karar henüz tebliğ edilmedi

  • Ateş, yazılı açıklamasında, dün bir internet sitesi üzerinden CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini, karar kendisine tebliğ edildiğinde gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

Yılmaz Ateş, şunları kaydetti:

  • "İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez. Ancak benim için şaşırtıcı olan 15 Temmuz'dan önce FETÖ'yü eleştirenleri yakan emniyet ve yargı anlayışının, bugün kendisini başka ortamlarda göstermesidir. Bu karar, beni ve CHP tabanını bugüne kadar olduğu gibi demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesinden alı koyamayacaktır."

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