Gündem CHPde geçici olarak üyelikten çıkarılan Tanju Özcandan ilk açıklama
POLİTİKA

CHP’de geçici olarak üyelikten çıkarılan Tanju Özcan'dan ilk açıklama

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında '1 yıl geçici üyelikten çıkarma' cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Özcan, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi yöneticlik yapabileceğini belirten Özcan, HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP'li Gürsel Tekin'e de sert eleştirilerde bulunarak, "HDP ile neyin pazarlığını yapıyorsunuz? HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil’in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’de geçici olarak üyelikten çıkarılan Tanju Özcandan ilk açıklama
Tanju Özcan

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında '1 yıl geçici üyelikten çıkarma' cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Tanju Özcan, "Karar hukuki değil siyasi" görüşünü savunarak "Et tırnaktan ayrılmaz" dedi.

tv100’de konuşan Özcan cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık tepkisi
OYNAT 01:21
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık tepkisi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tarafından bir yıl geçici çıkarma cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmemesine tepki göstererek kendisinin cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olacağını iddia etti. Özcan, 'Ülkeyi Erdoğan'dan daha iyi yöneteceğime inanıyorum' ifadelerini kullandı.


CHP'den Tanju Özcan'a bir yıl geçici çıkarma cezası
GÜNDEM
CHP'den Tanju Özcan'a bir yıl geçici çıkarma cezası

"HDP KÜRTLERİN PARTİSİ FALAN DEĞİL"

Özcan, "HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil’in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP’ye bu anlamda çok fazla yaklaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tepki
OYNAT 00:56
Tanju Özcan'dan HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tepki
Partisi CHP'den bir yıl geçici çıkarma cezası alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında verilen cezanın HDP'yi ve partisi içerisindeki bazı klikleri mutlu ettiğini söyledi. Özcan, Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesi üzerinden CHP ile HDP ittifakını hedef aldı. Özcan, 'HDP ile neyin pazarlığını yapıyorsunuz? onların istekleri sadece bakanlıkla biter mi sanıyorsunuz?' dedi.


"GÜRSEL BEY BENİM PARTİLİLİĞİMİ TEST EDEMEZ"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine Özcan'ın tepki göstermesi sonrası Tekin "O şahıs CHP'li değildir, üyeliği askıya alınmıştır" demişti. Bu sözler üzerine Özcan "Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez, ben de onunkini edemem." dedi.

Özcan, Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesi üzerinden CHP ile HDP ittifakını hedef aldı. Özcan, 'HDP ile neyin pazarlığını yapıyorsunuz? onların istekleri sadece bakanlıkla biter mi sanıyorsunuz?' dedi.

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