Gündem CHPde helalleşme kavgası Faik Öztraktan Necati Yılmaza Allah akıl fikir versin yanıtı
POLİTİKA

CHP'de 'helalleşme' kavgası: Faik Öztrak'tan Necati Yılmaz'a 'Allah akıl fikir versin' yanıtı

CHP'li Eski Milletvekili Necati Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkmasını eleştirerek "Helalleşmek iyidir. Ancak siyaset dilinin dinselleştirilmesi tehlikelidir." dedi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu açıklamayı kalkıp 'dinselleşme' falan gibi yorumlayanlara Allah akıl fikir versin." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPde helalleşme kavgası: Faik Öztraktan Necati Yılmaza Allah akıl fikir versin yanıtı
Faik Öztrak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı parti içinde rahatsızlığa neden oldu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Eski Milletvekili Necati Yılmaz, "Helalleşmek iyidir. Ancak siyaset dilinin dinselleştirilmesi tehlikelidir." ifadesini kullandı.

ÖZTRAK: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

  • Öztrak, "Genel Başkanımızın helalleşme konusundaki açıklaması son derece net. Yani bu açıklamayı kalkıp 'dinselleşme' falan gibi yorumlayanlara da Allah akıl fikir versin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Listeniz kabarık önce milletten özür dileyin
GÜNDEM
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Listeniz kabarık önce milletten özür dileyin

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler?
GÜNDEM
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler?
Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım

'Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım'

​Terörün pençesinden kurtulan Mustafa asker olacak.
Hürmüz Boğazında tehlikeli yakınlaşma

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma

​İran helikopteri ABD savaş gemisi USS Essex'i taciz etti.
Şehir planı 3 ay sonra tamam

Şehir planı 3 ay sonra tamam

​Kanal İstanbul'da geri sayım.
Soru çalamayınca fırça yediler

Soru çalamayınca fırça yediler

​Gülen: Neden sıfır çektiniz?
Savaşa hazırlık

Savaşa hazırlık

​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor.
Tarihi bırak bugün için helallik dile

Tarihi bırak bugün için helallik dile

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP liderine bu sözlerle tepki gösterdi.

Yaşasın ekmek!

Yaşasın ekmek!

​“Yaşasın Taliban!” sloganına şoförümüz “Yaşasın Ekmek!” diye karşılık verdi.

Bayrağın mavisini değiştirdi

Bayrağın mavisini değiştirdi

Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini 'koyu lacivert'e çevirdi.

Hastane önü açıkhava AVM’si

Hastane önü  açıkhava AVM’si

Ne ararsanız bulmak mümkün.
KKTC 38. yaşında

KKTC 38. yaşında

Ersin Tatar: Özgür yaşadığımız vatana sahipsek bu Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir.
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti strateji ekibi kurdu

​Muhalefetin yalanlarıyla mücadele edip saha analizi yapacak.
Bakü’ye iş adamı çıkarması

Bakü’ye iş adamı çıkarması

​Uluslararası İş Forumu'nun 25'inci toplantısı Azerbaycan'da yapıldı.
Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

​AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu opera salonu Türk Telekom'un adını taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.