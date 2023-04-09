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CHP'de iç savaş başladı: CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı

Cumhuriyet gazetesi milletvekili adaylarını hedef almaya başladı. Gazetenin, “CHP’nin Mersin listesindeki Hasan Ufuk Çakır suç makinesi çıktı.” başlığıyla yaptığı haberde, Çakır’ın birçok kez suça karıştığı iddia edildi. Çakır’ın, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali gibi suçları bulunduğu öne sürüldü.

14:30 . 9/04/2023 الأحد
Yeni Şafak
CHP'nin Mersin adayı Hasan Ufuk Çakır, Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP'nin Mersin adayı Hasan Ufuk Çakır, Kemal Kılıçdaroğlu.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, partilerin milletvekili adaylarını belirleme süreci bugün sona eriyor. Partilerin adayları belli olurken, adaylar hakkında araştırmalar da başladı.

"CHP'nin adayı suç makinesi çıktı"

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, CHP’nin Mersin’de beşinci sıradan aday gösterdiği Hasan Ufuk Çakır suç makinesi çıktı.

Çakır'ın 2006 yılından bu yana hırsızlık, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı, bunun resmi kayıtlara geçtiği anlaşıldı.

Çakır’ın sicilinin temiz olmaması ise CHP kanadından büyük tepki topladı ve Mersin CHP teşkilatında büyük kopuşlara sebep olacağı ileri sürüldü.


#Hasan Ufuk Çakır
#CHP
#Milletvekili
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