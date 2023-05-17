CHP'de ikinci tur krizi: Gürsel Tekin önce Kılıçdaroğlu'na rest çekti sonra çark etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ikinci tura kaldı.
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için ise partiler tekrar propaganda sürecine girdi.
Partilerin ikinci tura hazırlığı sürerken CHP içerisinde yaşanan bir kriz de açığa çıktı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla partisinin seçim çalışmaları için Genel Merkez tarafından Kars'ta görevlendirildiğini açıkladı.
Tekin paylaşımında, "12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul’da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım." ifadeler kullanarak Genel Merkez'in kararına rest çekti.
Kılıçdaroğlu Tekin'in kulağını mı çekti?
Ancak Tekin bu paylaşımından yaklaşık bir saat sonra bir paylaşımda daha bulundu.
CHP'li Tekin bu paylaşımında ise "Tabi ki Kars'a gideceğim." diyerek önceki çıkışından çark etti.