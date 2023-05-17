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CHP'de ikinci tur krizi: Gürsel Tekin önce Kılıçdaroğlu'na rest çekti sonra çark etti

CHP içerisinde 'seçim çalışması' krizi patlak verdi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kars'ta seçim çalışmaları yürütme" görevine karşı çıktı. İsyan bayrağını çeken Tekin, "12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul’da çalışmaya devam edeceğim." dedi. Gürsel Tekin yaklaşık bir saat sonra yaptığı paylaşımda, "Elbet Kars'a gideceğim." diyerek kararından çark etti.

21:22 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için ise partiler tekrar propaganda sürecine girdi.

Partilerin ikinci tura hazırlığı sürerken CHP içerisinde yaşanan bir kriz de açığa çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla partisinin seçim çalışmaları için Genel Merkez tarafından Kars'ta görevlendirildiğini açıkladı.

Tekin paylaşımında, "12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul’da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım." ifadeler kullanarak Genel Merkez'in kararına rest çekti.

Kılıçdaroğlu Tekin'in kulağını mı çekti?

Ancak Tekin bu paylaşımından yaklaşık bir saat sonra bir paylaşımda daha bulundu.

CHP'li Tekin bu paylaşımında ise "Tabi ki Kars'a gideceğim." diyerek önceki çıkışından çark etti.


Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık
Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP liderine, partisinden ve muhalefet cephesinden ağır tepkiler geldi. Seçim gecesinde '13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz' algılarıyla seçmenlerinin duygularıyla oynayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen tepkileri "Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok." diyerek geçiştirmeye çalıştı. Oysa CHP'nin yayın organı ANKA'nın verilerine göre, İmamoğlu'nun o gece açıklama yaptığı dört farklı saat diliminde de Erdoğan öndeydi.


#CHP
#Gürsel Tekin
#Kemal Kılıçdaroğlu
14 dakika önce
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