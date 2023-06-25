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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu

İstifa etmemekte direnen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında yeni bir oluşum kuruldu. Hareket, dün yaptığı yazılı açıklama ile ilk bildirisini yayınladı. Bildiride, "Seçim sonuçları ne yazık ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir" ifadelerine yer verildi.

09:44 . 25/06/2023 Pazar
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu.

Seçim sonuçları nedeniyle yaşanan hezimetin ardından CHP'de iç savaş başladı. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlık nedeniyle kredisini tükettiğini düşünüp istifasını isteyenler, diğer yanda CHP lideriyle yola devam etmek isteyenler. Hal böyle olunca CHP'de ipler iyice gerildi. Ekrem İmamoğlu önderliğindeki değişim isteyenler, CHP yönetimine her geçen gün üstü kapalı bir şekilde istifa çağrısı yapıyor.

Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi koltuğu bırakmamakta kararlı. Hal böyle olunca CHP'de her gün bir yeni gelişme daha yaşanıyor.

CHP içerisinde yeni bir hareket kuruldu

Son olarak CHP’de değişim çağrıları kapsamında Eski CHP Parti Meclisi üyesi Örsan Öymen’in öncülüğünde yeni bir hareket kuruldu.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında kurulan bu harekette Algan Hacaloğlu, Necla Arat, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Prof. Dr. Tolga Yarman, Türker Ertürk ile Utkan Güneş gibi isimler de yer alıyor. Hareket, dün yaptığı yazılı açıklama ile ilk bildirisini yayınladı.

"Seçim sonuçları ne yazık ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır"

Bildiride, “Seçim sonuçları ne yazık ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başta laiklik olmak üzere bazı temel ilkeler parti yönetimi tarafından bertaraf edilmiştir. Halkçılık, devletçilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkeleri söylemde kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

"CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir"

Tüzük değişikliği talep edilen bildiride şunlar kaydedildi: “Mahalle kongrelerine, partinin kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkan herkes katılmalı, bu ilkeleri benimseyen üyeler kongrelerde aday olmalı, bu doğrultuda listeler çıkarılmalıdır. CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir.”


Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda Yedili Masa'yı bir kez daha devirdi. Eski ortaklarını yerden yere vuran Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi. CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" ifadelerini kullandı.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İlke ve Demokrasi Hareketi
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