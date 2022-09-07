CHP'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek yasak: 'Aday olma' çağrısı yapan Mersin il delegesi disipline sevk edildi

Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürerken, CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile alakalı yapılan eleştirilerin önüne geçilmeye çalışılıyor. CHP'de Kılıçdaroğlu aleyhinde açıklamada bulunan bir partili daha disipline sevk edildi.

Sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile alakalı düşüncelerini ifade eden CHP Mersin İl Delegesi Alperen Mut, Kılıçdaroğlu'na aday olma çağrısında bulunması sebebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU'NA ADAY OLMAMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİM"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının doğru olmadığını ifade eden Alperen Mut şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yönünde söylediği sözlerini eleştirdiğim, aday olmaması gerektiğini ifade ettiğim sosyal medya paylaşımlarımdan ve hakaret ettiğim iddialarıyla disipline sevk edildim. Söylediğim ise çok net. İçerisinde hakaret içeren bir ifadem yok. Facebook'ta 'Genel Başkanım toplum sizi istemiyor, toplum henüz sizin gibi birinin cumhurbaşkanı adayı olmasına hazır değil. Lütfen aday olmayın' yazdım. İçeride şu anda bir CHP'linin bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirmesini kaldıramayan bir ortam var. Deniz Baykal'dan sonra yapılan tasviyelerle bu ortam hazırlandı. İl başkanlığı seçimlerinde tek isimle hareket ediliyor diğer bir ismin çıkmasına ve imza toplamasına bile izin verilmiyor."

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KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALINCA TANJU ÖZCAN'A DA DİSİPLİN YOLU GÖRÜNMÜŞTÜ

CHP, sığınmacılar üzerinden yaptığı ırkçı açıklamalar sebebiyle tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'nu hedef alıncaya kadar tek bir uyarıda bulunmamıştı. Özcan'ın Kılıçdaroğlu için "Samimiysen aday olma" çıkışının ardından harekete geçen CHP, Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

GÜNDEM CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Samimiysen aday olma