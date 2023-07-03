CHP’de koltuğu koruma savaşı

Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP’de ilçe delegelerinin belirleneceği mahalle kongreleri bugün başlıyor. 30 Temmuz’a kadar sürecek ilçe kongresi delege seçimleri, mevcut ilçe başkanlarının da akıbetini belirleyecek. İlçe başkanlıklarını korumak isteyen Kılıçdaroğlu için mahalli düzeydeki bu seçimler koltukta kalması için büyük önem taşıyor. Bu süreçte Kılıçdaroğlu, lehine olan delege yapısını sürdürmeye odaklanacak.
ÖZEL KONGRE EKİBİ
Bu şekilde parti içi muhalefetin elini zayıflatmak isteyen Kılıçdaroğlu, temmuz ayında sahayı gezerek, CHP örgütlerindeki baskısını artıracak. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca kongre sürecini sahada takip için özel bir ekip kuracağı ifade ediliyor. İlçe kongrelerinin 5 Ağustos’ta başlayacağı CHP’de ekim ortasına kadar da il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor. Büyük Kurultay tarihini ise CHP Parti Meclisi netleştirecek.