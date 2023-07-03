CHP’de koltuğu koruma savaşı

Seçim kampanyası boyunca mütevazi bir yaşam imajı verme çabası ile evinin mutfağından şov yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce de geceliği 100 bin TL'den fazla olan Hilton Bosphorus Otel'in Presidental Suite odasında 3 gece kalmış ve burada fakirlik edebiyatı yaptığı videoyu sosyal medyadan yayınlamıştı.