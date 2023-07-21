CHP'de koltuk savaşı kızışıyor: Canan Kaftancıoğlu görevi bıraktığını açıkladı

1,5 ay önce kendisinin de bildiği, partide de çok kişinin bildiği bir nedenle kendisini görevden aldım. Görevden almamın Ekrem Başkan'la yakın olması ile alakası yok. Ayrıca yakın olsa ne yazar, olmasa ne yazar. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yakın tek ilçe başkanı o mu da, onu alayım. Daha pek çok başkan var. Onları niye almamışım da Aydın Düzgün'ü almışım."