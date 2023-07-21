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CHP'de koltuk savaşı kızışıyor: Canan Kaftancıoğlu görevi bıraktığını açıkladı

28 Mayıs seçimlerinde alınan mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuk mücadelesine giriştiği CHP'de ilk pes eden, son dönemde İmamoğlu ile kavgalı olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. 1,5 ay sonra görevini bırakacağını duyuran Kaftancıoğlu, "Devrediyorum ve rahatlıyorum" dedi.

17:39 . 21/07/2023 الجمعة
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Canan Kaftancıoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu.

Canan Kaftancıoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu.

28 Mayıs hezimetinin ardından CHP'de 'değişim' ve 'zoom toplantısı' tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı 'zoom' toplantısının sızdırılmasıyla hız kesmeden devam ederken CHP İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu
, 1,5 ay sonra görevini devredeceğini açıkladı.

"Devrediyorum ve rahatlıyorum"

Fatih Altaylı'ya konuşan Kaftancıoğlu,
"1,5 ay sonra il başkanlığını devrediyorum ve rahatlıyorum."
açıklamasında bulundu.
5 yıllık görev süresi boyunca sadece 3 ilçe başkanını görevden aldığının altını çizen Kaftancıoğlu, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü görevden alınmasıyla ilgili olarak "
1,5 ay önce kendisinin de bildiği, partide de çok kişinin bildiği bir nedenle kendisini görevden aldım. Görevden almamın Ekrem Başkan'la yakın olması ile alakası yok. Ayrıca yakın olsa ne yazar, olmasa ne yazar. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yakın tek ilçe başkanı o mu da, onu alayım. Daha pek çok başkan var. Onları niye almamışım da Aydın Düzgün'ü almışım."
dedi.

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"


#Canan Kaftancıoğlu
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