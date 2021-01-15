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POLİTİKA

CHP'de kritik istifa: Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı sosyal medyadan duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu. Prof. Dr. Eken'in hareketi akıllara, yeni parti kurma hazırlığındaki Muharrem İnce'nin "CHP milletvekillerinden partimize katılım olacak" sözlerini akıllara getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken
Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kritik bir istifa haberi geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Eken Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı görevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP yönetimine bayrak açarak başlattığı 'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisine mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını ifade ederek, “Şimdilik kaç kişi olacak, kimler olacak bu konuda bilgi vermek istemiyorum” demişti.

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Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken kimdir?

Mardin-Derik 1965 doğumlu olan Eken 1987 yılında İktisat Lisansı (Anadolu Üniversitesi), 1992 yılında Finans alanında yüksek lisans (The University of Exeter, İngiltere) diplomalarını alarak 1999 yılında Bankacılık Doktora (Marmara Üniversitesi) çalışmalarını tamamladı. Geçmişte farklı üniversitelerde finans, bankacılık ve sermaye piyasaları alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermenin yanı sıra dört farklı üniversitede kırktan fazla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez yönetti.

  • Eken’in Türkiye’de yayımlanmış dört bilimsel kitabı, değişik dergilerde İngilizce ve Türkçe yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalelerinin yanı sıra beş edebi eseri de bulunmaktadır.

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