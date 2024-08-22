CHP'de kurultay çıkmazı: Süre bugün doluyor

CHP içinde seçimli kurultay istekleri tartışması da sürüyor. Ancak bu konuda parti içi muhalefet için fazla bir süre kalmadı. Çünkü 6-9 Eylül tarihinde yapılması planlanan tüzük kurultayını seçimli hale dönüştürmek için başvuru süresi bugün doluyor.
3 dönem çıkmazı
CHP tüzüğüne göre, parti yönetimini şekillendirecek seçimli kurultay için yaklaşık 1400 delegenin 5'te 1'inin imzası gerekiyor. Tüzük kurultayına 15 gün kalana kadar imzalarla birlikte bu başvuru yapılabiliyor. Genel başkanın isterse kurultayı seçimli yapması için ise bir gün kısıtlaması bulunmuyor.
- Bu arada CHP'nin 86 kişilik Tüzük Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon gelecek hafta başında 2'nci toplantısını gerçekleştirecek. Parti kaynakları gelecek haftadan itibaren taslak bir metnin ortaya çıkarılmış olacağını söylüyor.
'Bir grup kulis yapıyor' iddiası
CHP kaynakları da bu konunun illere göre formüle edilebileceğini belirtiyor.