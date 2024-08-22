CHP'de kurultay çıkmazı: Süre bugün doluyor

CHP, Türkiye için bir güvenlik sorunu mu? Cevabınız bugüne kadar “hayır” olduysa; ABD’nin etkin askerlerinden Albay Douglas McGregor’ın “Türkiye'ye saldırması için Suriye’de İsrail’le birlikte PKK’yı hazırlıyoruz” itirafı sonrası bunu bir daha düşünün. Terör örgütlerini kurup besleyip büyütenler, pisliklerini açıkça ortaya saçmasına rağmen, CHP’nin eski ve yeni yönetimi buna karşı konumlanmıyor. ABD’nin “PKK/YPG/PYD terör örgütüdür. Türkiye’ye saldırması için silah verip eğitiyoruz.” dediği yerde; CHP, “Hayır terör örgütü değildir”, “Sınırlarımızda olabilirler”, ve “Bize mi saldıracaklar?” diyor.