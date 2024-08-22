|
Gündem

CHP'de kurultay çıkmazı: Süre bugün doluyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün önemli bir karar aşamasına gelindi. Parti içindeki tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüştürülebilmesi için yapılan başvuruların süresi bugün sona eriyor.

09:21 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:01 - 22/08/2024 Perşembe
Diğer
Özgür Özel
Özgür Özel

CHP içinde seçimli kurultay istekleri tartışması da sürüyor. Ancak bu konuda parti içi muhalefet için fazla bir süre kalmadı. Çünkü 6-9 Eylül tarihinde yapılması planlanan tüzük kurultayını seçimli hale dönüştürmek için başvuru süresi bugün doluyor.


3 dönem çıkmazı


CHP tüzüğüne göre, parti yönetimini şekillendirecek seçimli kurultay için yaklaşık 1400 delegenin 5'te 1'inin imzası gerekiyor. Tüzük kurultayına 15 gün kalana kadar imzalarla birlikte bu başvuru yapılabiliyor. Genel başkanın isterse kurultayı seçimli yapması için ise bir gün kısıtlaması bulunmuyor.


  • Bu arada CHP'nin 86 kişilik Tüzük Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon gelecek hafta başında 2'nci toplantısını gerçekleştirecek. Parti kaynakları gelecek haftadan itibaren taslak bir metnin ortaya çıkarılmış olacağını söylüyor.

'Bir grup kulis yapıyor' iddiası


Milletvekilliği ve belediye başkanlığında dönem sınırlaması isteklerin başında geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
"Kısıtlamayı benimsedik. 2 dönem mi, 3 dönem mi olacak, onu konuşacağız"
dedi.

Buna karşılık,
"dönem kuralının"
gündeme alınmaması için bir grubun kulis yaptığı da iddialar arasında.

Ön seçim konusunun da tüzükte güvence altığına alınacağını aktaran Özel,
"'İttifak varsa ön seçim yok' maddesini kaldırmayı düşünüyorum"
dedi.

CHP kaynakları da bu konunun illere göre formüle edilebileceğini belirtiyor.




#CHP
#Tüzük
#kurultay
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEMURA OCAK ZAM FARKLI FORMÜL: En az 43 bin TL olacak! Memur Ocak zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?