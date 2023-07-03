CHP'de kurultay öncesi hareketlilik: İstanbul'da 18 ilçe başkanı gizlice İmamoğlu ile görüştü

İstanbul'daki ilçe başkanlarının Kaftancıoğlu'ndan habersiz İmamoğlu ile görüştüğü iddia edildi.
CHP'de seçim sonrası 'değişim' tartışmaları devam ederken, yaklaşan kurultay öncesi de kulisler hareketlendi. İstanbul'da 18 ilçe başkanının CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun haberi olmadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile toplantı yaptıkları ve ilçelerin sorunlarını aktardıkları, Kaftancıoğlu'nun da bu görüşmeden rahatsız olduğu öne sürüldü.
'İmamoğlu'nun toplantısına katılıp Kaftancıoğlu'nunkine gitmeyince görevden alındı'
Yazısında Kaftancıoğlu'na yakın bir isim ile görüştüğünü belirten Avşar, "Düzgün hakkında 3 yıldır devam eden şikayetler vardı. İki ilçe başkan yardımcısının şikayeti var. Toplantı yapıldı ve görevden alınmasına karar verildi" denildiğini aktardı.