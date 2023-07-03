CHP'de kurultay öncesi hareketlilik: İstanbul'da 18 ilçe başkanı gizlice İmamoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan ve uzun yıllar A takımında görev alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da 'değişim' dedi. Seçimden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranılamayacağını ifade eden Tezcan, "Bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” ifadelerini kullandı.