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CHP'de kurultay tarihi netleşti: Yeni genel başkanını kasım ayında seçilecek

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nın 4-5 Kasım'da yapılacağını açıkladı. Parti Meclisi'nin 26 Eylül’de toplanması ve kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor. CHP genel başkanlığı koltuğuna şu ana kadar Özgür Özel ve Örsan Öymen talip oldu. "Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem. Örgüt yeniden aday gösterirse aday olurum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarışta yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hüseyin Berk
00:00 . 19/09/2023 الثلاثاء
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CHP'de kurultay tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.

CHP'de kurultay tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı icra edildi. MYK'nin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın prensipte 4-5 Kasım’da yapılması kararını aldığı öğrenildi.

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal'ın aktardığına göre; Parti Meclisi'nin (PM) 26 Eylül’de toplanması ve kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor.

Salı günü toplantı düzenlenecek

CHP'den PM üyelerine gönderilen yazıda 26 Eylül 2023 Salı günü saat 11.00'de genel merkezde bir toplantı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu yazıda,
"Toplantı gündemi ve süresi tarafınıza bildirilecektir"
denildi.

CHP'de genel başkanlığa üç aday

Genel seçimde yaşanan hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim hareketinin öncülerinden
Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
. Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek, "Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi" dedi.
CHP eski PM Üyesi Örsan Öymen de, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını duyurdu
. CHP yönetiminin değişmemesi durumunda yerel seçimlerde de başarısızlık yaşanacağını ifade eden Öymen, "Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'i de eleştiren Öymen, "İdeolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunların parçası olanlar sorunu nasıl çözecek? Ses çıkarmayarak yapılanlara ortak oldular. Bu değişim taleplerinde bir samimiyet göremiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kurultayda örgüt aday gösterirse genel başkan adayı olacağını söylemişti. "Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem." diyen Kılıçdaroğlu'nun da adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
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