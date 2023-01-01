CHP'de kurultay tarihi netleşti: Yeni genel başkanını kasım ayında seçilecek

CHP'de kurultay tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.
CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı icra edildi. MYK'nin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın prensipte 4-5 Kasım’da yapılması kararını aldığı öğrenildi.
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal'ın aktardığına göre; Parti Meclisi'nin (PM) 26 Eylül’de toplanması ve kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor.
Salı günü toplantı düzenlenecek
CHP'den PM üyelerine gönderilen yazıda 26 Eylül 2023 Salı günü saat 11.00'de genel merkezde bir toplantı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
CHP'de genel başkanlığa üç aday
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kurultayda örgüt aday gösterirse genel başkan adayı olacağını söylemişti. "Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem." diyen Kılıçdaroğlu'nun da adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.