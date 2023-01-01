CHP'de kurultay tarihi netleşti: Yeni genel başkanını kasım ayında seçilecek

CHP eski PM Üyesi Örsan Öymen de, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını duyurdu

. CHP yönetiminin değişmemesi durumunda yerel seçimlerde de başarısızlık yaşanacağını ifade eden Öymen, "Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'i de eleştiren Öymen, "İdeolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunların parçası olanlar sorunu nasıl çözecek? Ses çıkarmayarak yapılanlara ortak oldular. Bu değişim taleplerinde bir samimiyet göremiyorum" ifadelerini kullandı.