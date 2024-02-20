CHP'de küskünler hareketi başlıyor: Parti içinde aday gösterilmeyenler isyan bayrağını çekti

CHP’de ekipler arasında kıran kırana geçen aday tespit süreci yeni ekipleşmeler doğurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bir bir tasfiye edildiği aday adaylığı sürecinde Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin büyük çoğunluğu aday gösterilmedi.

Bu nedenle bekle gör tutumunu benimseyen partili çoğaldı.

CHP'nin aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bağımsız adaylığını ilan etti.





Bazıları bağımsız oldu bazıları başka partiye geçti

CHP’de aday gösterilmeyen bazı isimler yola bağımsız devam etme kararı alırken, bazıları başka partilerden aday oldu.

- İzmir Dikili’de Kemal Doyuran bağımsız belediye başkan adayı oldu.

- CHP’nin Beşiktaş aday adayı Nasuh Mahruki, aday gösterilmeyince bağımsız aday olmayı tercih etti.

- Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP’den istifa etti ve Memleket Partisi’nin adayı oldu.

- Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince CHP’den istifa etti, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu.

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP’den istifa etti ve İYİ Parti’nin adayı oldu.

- Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP’den istifa etti.

- Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bağımsız aday olduğunu ilan etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özel: Günahı üstleniyorum

Özel aday krizine yönelik eleştirilere, “Artısı, eksisiyle hepsi dört dörtlük değil. Hatalı olanlar var, hakkı yenmiş olan olabilir, kusurumuz olabilir. Yanlışlıklar olabilir. Hatası ve sevabıyla benim listem. Bütün günahını da üstleniyorum.” yanıtını vermişti.









Küskünler bağımsızlığını mı ilan edecek?

CHP'de yaşanan 'aday belirleme' krizinde talepleri karşılanmayan ve partiden tasfiye edilircesine dışlanan 'Küskünler Grubu' harekete geçti.

Gürsel Tekin, Tunç Soyer, Akif Hamzaçebi, Battal İlgezdi gibi partinin ağır toplarının bağımsız şekilde adaylıklarını ilan edeceği konuşuluyor.

Hatta Tekin ile Hamzaçebi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için birbirinden ayrı olarak aday olacakları belirtiliyor.









Ekrem İmamoğlu - Ali Gökmen

İmamoğlu istemedi aday gösterilmediler

Bilindiği üzere, Esenyurt’a Tekin yerine ise Ali Gökmen aday gösterilmişti. Parti Meclisi'nde Esenyurt önerilen Tekin’e yalnızca İmamoğlu ekibi itiraz etmişti. Perde gerisinde İmamoğlu’nun "Esenyurt'a Gürsel Tekin olmaz, eğer çok ısrarcı olursanız Çankaya'da Hüseyin Can Güner'i geri çekeriz" dediği iddia edilmiş ve bunun üzerine Tekin'in adaylığı geri çekilmişti.

Kılıçdaroğlu’na yakın eski Grup Başkanvekili Hamzaçebi de tasfiyeden nasibini almış, aday adayı olduğu Beykoz’a Alaattin Köseler aday gösterilmişti.

Özel'e pasif direniş

Çizik yiyen isimlerin bir gözünün Kılıçdaroğlu’ndan gelecek talimatlarda olduğu iddia ediliyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Esenyurt’a aday gösterilmediği için partiden istifa eden eski Genel Sekreter Gürsel Tekin ve Beykoz’da tercih edilmeyen Akif Hamzaçebi gibi isimler seçim çalışmalarına katılmayarak Özel yönetimine karşı pasif direniş gösterecek.



























