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CHP'de liste krizi: Oğuz Kaan Salıcı toplantıyı bağıra çağıra terk etti

Yedili koalisyonda kriz giderek tırmanıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan skandallar sonrası dün gece de 'milletvekili aday listeleri' krizi patlak verdi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nin isteklerini yerine getirmek için büyük çaba sarf etmesi, kendi partisinde tepkilere neden oldu. Durumdan rahatsız olan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, toplantıyı bağıra çağıra terk ettiği iddia edildi.

11:25 . 9/04/2023 Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu - Oğuz Kaan Salıcı

Kemal Kılıçdaroğlu - Oğuz Kaan Salıcı

Seçim öncesi partiler, milletvekili aday adaylarını bugün 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek. Özellikle ortak liste hazırlayan Millet İttifakı, istekler ve itirazlar nedeniyle yoğun mesai harcıyor. Altılı masanın onayını almak için her partiye vekil sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de liste krizi çıkardı.

Toplantı 4 kez ertelendi

CHP listelerinden diğer partilere dağıtılacak olan vekil sıraları, parti içinde huzursuzluk yarattı. Liste krizi nedeniyle dün akşam 22.00'da başlaması beklenen Parti Meclis Toplantısı, 4 kez ertelenerek bugün 08.45'te başladı.

Toplantıyı terk etti

Sabah'ın haberine göre; durumdan rahatsız olan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplantıyı bağıra çağıra terk etti. Bazı belediye başkanları da kendilerine yakın isimlerin aday listesinde yazdırmak için baskı yaptığı belirtildi. Peş peşe yaşanan tartışmaların basına sızmasını engellemek için sinyal kesici jammer’ların aktifleştirildiği öğrenildi.



#Oğuz Kaan Salıcı
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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