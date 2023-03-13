CHP'de Muharrem İnce paniği: 'Adaylıktan çekil' çağrısı

Muharrem İnce - Gürsel Erol
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce
, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu.
İnce'nin adaylığı Millet İttifakı'nın oylarını böleceği konuşulurken CHP'de de bu konuda çalışmalar başladı.
Halk TV'de konuşan CHP Elazığ Milletvekili
Gürsel Erol
, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz"
"Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz"
Erol, İnce'nin kendileri lehine adaylıktan çekilmesini beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz.
Bu konuyla ilgili de mutlaka bir gelişme olacaktır. Arkadaşlarımız bir görüşme yapacaklardır. Muharrem Bey'in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey'in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum.
Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir."
#Muharrem İnce
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gürsel Erol
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