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CHP'de Murat Karayalçın da koltuğa talip oldu: Taraflar 'evet' derse geçici genel başkan olurum

CHP'de başlayan değişim tartışmalarında ismi sık sık geçen Murat Karayalçın, partide tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini söyledi. Murat Karayalçın, "Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim." açıklamasında bulundu. Karayalçın, 'CHP'de oligarşi var' açıklamasıyla kimi kastettiğinin sorulması üzerine ise "Genel merkezin tümü. Bizim bu seçimleri kazanamamamızın altında yatan neden CHP'nin kapasitesinin tam olarak kullanılamamasıdır." dedi.

13:12 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Karayalçın, değişim krizinin aşılamadığı CHP'de tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini söyledi.

Murat Karayalçın, değişim krizinin aşılamadığı CHP'de tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini söyledi.

Önceki gün CHP'de değişim tartışmalarına öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yemekte buluşan CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın, görüşmede İmamoğlu'na aday olmaması gerektiğini söylediğini açıklamıştı.

Partideki tartışmalarda ismi sık geçen Karayalçın'dan yeni bir açıklama geldi. Murat Karayalçın, CHP'de tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini söyledi.

"Taraflar anlaşırsa geçici genel başkan olabilirim"

TV100'de katıldığı programda konuşan Karayalçın, şöyle konuştu:

"'Ağabey' formülünün doğru olduğu kanısında değilim. Bu tür bir düzenleme bizim tüzüğümüze de siyasetimize de terstir. Tarafların tümü anlaşırsa evet derim. Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim. Tüzüğümüz parti hukukudur, 100 yıllık partiyiz. Parti hukukunda ne öngörülüyorsa o yapılır"

'CHP'de oligarşi var' ifadesi soruldu: Genel merkezin tümünü kast ettim

Karayalçın, 'CHP'de oligarşi var' açıklamasıyla kimi kastettiğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Genel merkezin tümü. Bizim bu seçimleri kazanamamamızın altında yatan neden CHP'nin kapasitesinin tam olarak kullanılamamasıdır. 20 yıldır CHP yüzde 20'lere takıldı kaldı. Bunun nedeni parti kapasitesinin kullanılamamasıdır. CHP 100 yıllık tarihinde baraj altında da kaldı, yüzde 42'ye kadar da çıktı. 0 ile 42 arasında oy alabilen bir parti. Nasıl oluyor da yüzde 20'lere takılı kalıyor? Parti kapasitemizi tam olarak kullandığımızda 40'lara kadar çıkıyoruz, kullanamadığımızda 20'lerde kalıyoruz"


#Murat Karayalçın
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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