CHP'de Murat Karayalçın da koltuğa talip oldu: Taraflar 'evet' derse geçici genel başkan olurum

Murat Karayalçın, değişim krizinin aşılamadığı CHP'de tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini söyledi.
Önceki gün CHP'de değişim tartışmalarına öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yemekte buluşan CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın, görüşmede İmamoğlu'na aday olmaması gerektiğini söylediğini açıklamıştı.
Partideki tartışmalarda ismi sık geçen Karayalçın'dan yeni bir açıklama geldi. Murat Karayalçın, CHP'de tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini söyledi.
"Taraflar anlaşırsa geçici genel başkan olabilirim"
TV100'de katıldığı programda konuşan Karayalçın, şöyle konuştu:
'CHP'de oligarşi var' ifadesi soruldu: Genel merkezin tümünü kast ettim
Karayalçın, 'CHP'de oligarşi var' açıklamasıyla kimi kastettiğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: