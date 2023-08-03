CHP'de Murat Karayalçın da koltuğa talip oldu: Taraflar 'evet' derse geçici genel başkan olurum

"Genel merkezin tümü. Bizim bu seçimleri kazanamamamızın altında yatan neden CHP'nin kapasitesinin tam olarak kullanılamamasıdır. 20 yıldır CHP yüzde 20'lere takıldı kaldı. Bunun nedeni parti kapasitesinin kullanılamamasıdır. CHP 100 yıllık tarihinde baraj altında da kaldı, yüzde 42'ye kadar da çıktı. 0 ile 42 arasında oy alabilen bir parti. Nasıl oluyor da yüzde 20'lere takılı kalıyor? Parti kapasitemizi tam olarak kullandığımızda 40'lara kadar çıkıyoruz, kullanamadığımızda 20'lerde kalıyoruz"