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CHP'de ortalık karışacak: Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’na “istifa et” çağrısında bulunacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'de değişim talebiyle başlattığı Ankara'ya yürüşü tamamlandı. Özcan bugün akşam saatlerinde Genel Merkez'de olacak. Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineleyecek Özcan, yüz yüze görüşme için de talepte bulundu. Özcan tedbirinin kaldırılması durumunda Kurultay'da aday olacağını da açıkladı. CHP yönetiminin Özcan'ın GenelnMerkez'e giriş talebini kabul edip etmeyeceği ve yaşanacaklar merakla bekleniyor.

11:05 . 12/07/2023 Çarşamba
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Seçim sonrası CHP’de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “değişim” çağrıları yapan isimlerin başında gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 10 günlük protesto etleminin ilk gününde 25 kilometre yürüdü. Daha sonra son birkaç gündür bu ortalamasını düşüren Özcan ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde Ankara sınırını geçti. Her durduğu durakta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır eleştirilerde bulunan Özcan yaptığı çağrıda tüm CHP’lileri genel merkez önüne çağırdı. Kılıçdaroğlu’na karşı en büyük ayaklanmaya imza atacak olan Özcan’ın bu çağrısı ne kadar cevap bulacak merak konusu oldu.

Çağrıları makam odasından duyacak

Tanju Özcan’ın bugün saat 17.00 sularında CHP Genel Merkezi önünde olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun makam odasından duyulacak şekilde "İstifa et" çağrısını yineleyecek olan Özcan genel merkeze de girecek. Bu süreçte Özcan'ın parti yönetimi tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.

Adaylık sinyali verdi

Etimesgut'ta basın açıklaması yapan Özcan, genel başkanlığa adaylık sinyali verdi. CHP yönetimine seslenen Özcan, "Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin. Kurultayda yeterli imzayı toplayıp karşınıza aday olarak çıkmaya hazırım" ifadelerini kullandı. Genel merkezde Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini de belirten Özcan, "Kendisinden cevap bekliyorum" dedi.




#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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