CHP'de 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Turgay Özcan ifade verdi

2019 yılında CHP’nin mali sorumlusu olan Bülent Kuşoğlu, para sayma skandalıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İl binasının 41 milyon liraya alındığı iddiasını yalanlayan Kuşoğlu, "Tapudaki değer neyse odur, o da 24 milyon TL'dir. Bunu da bankayla yolladık” dedi. Kuşoğlu, ‘bağış parası’ savunmasını da çökertti: “Parti için toplanmış paramız da bağış hesabımız da yok.”