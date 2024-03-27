CHP'de para sayma skandalının izi sürülüyor! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi: İhaleyi Kaftancıoğlu'na yıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor.
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.
Ali Kılıç, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Kılıç, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.
"MAKBUZ ALMADIM"
"SORUMLULUK İL BAŞKANLIĞINA AİTTİR"
Kılıç'ın avukatları da görüntü kayıtlarının yasal olmayan şekilde elde edildiği gerekçesiyle müvekkilleri hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.
- Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de ifade vermesi beklenirken, CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan'ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.
Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım da şüpheli olarak ifade vermişti.