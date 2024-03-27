CHP'de para sayma skandalının izi sürülüyor! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi: İhaleyi Kaftancıoğlu'na yıktı

"Zaten kampanya devam ediyordu. Toplantılarda sürekli olarak herkesin imkanları ölçüsünde bu kampanyaya gönüllü olması isteniliyordu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İI Başkanlığına aittir. Benim ve arkadaşlarımın yapmış olduğu 200 bin TL'lik bağışa ilişkin başkanlığı nezdinde herhangi bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum. Benim nezdinde böyle bir kayıt yoktur. Yine satın alınan il binası için elden ödenen paranın parti gideri olarak kayıtlara girip girmediği hakkında bir bilgim yoktur"