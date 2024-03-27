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CHP'de para sayma skandalının izi sürülüyor! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi: İhaleyi Kaftancıoğlu'na yıktı

CHP İl binasında para sayma görüntüleriyle ilgili Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Savcılık katına çıkan Kılıç, 'şüpheli' olarak ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı. Kılıç, 2019'da CHP İl İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Bir Tuğla da Sen Koy" bağış kampanyasına gönüllü olarak destekte bulunduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Kılıç, "Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aittir" diyerek ihaleyi Canan Kaftancıoğlu'na yıktı.

11:29 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:47 - 27/03/2024 Çarşamba
DHA
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Ali Kılıç, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Kılıç, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Kılıç ifadesinde, 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Bir Tuğla da Sen Koy" bağış kampanyasına 50 bin TL bağış yaptığını, samimi arkadaşlarından da bağışa katkı sağlamak için ricada bulunduğunu söyledi. Kılıç,
“Arkadaşım Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak 50 bin TL, Hüseyin Kalkan 50 bin TL, avukat Vedat Ali Aydın olmak üzere toplam 200 bin TL topladım"
dedi. Kılıç, bağış paralarının kendisinde toplandığını, arkadaşlarının bu konuda güvendiklerini belirterek
"Topladığım bağış paraların da sürekli olarak yanımda bulunduruyordum. Çünkü bulunduğum ortamda başka bağış yapılırsa onları da bu bağış miktarının üzerine ekleyip bana söylenen kişiye teslim edecektim"
dedi.

"MAKBUZ ALMADIM"

9 Aralık 2019'da CHP İstanbul İl Teşkilatından ismini hatırlamadığı biri tarafından arandığını ve bağış parasının belirtilen adrese götürmesini istediklerini söyleyen Ali Kılıç, yemekte olduğu için Melih Morsünbül'ü arayıp yanına çağırdığını, daha sonra küçük çanta içerisinde 200 bin TL'yi vererek adrese götürülmesini istediğini, teslim edilecek herhangi bir isim vermediğini anlattı. Savcının, bağış için herhangi makbuz verilip verilmediği sorusuna Kılıç,
"O tarihlerde parti binası alınması için herkes seferber olmuş durumdaydı. Bu nedenle parayı verdiğimiz anda makbuzun alınıp alınmamasının çok önemli olduğunu düşünmedim. Bağış makbuzlarını CHP İstanbul İl Teşkilatının daha sonra bana göndereceğini düşündüm. Bu nedenle vermiş olduğum para karşılığında herhangi bir makbuz veya belge almadım. Aynı şekilde arkadaşlarımdan istemiş olduğum bağış paraları karşılığında kendilerine bir makbuz veya belge vermedim. Bugüne kadar bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi"
dedi.

"SORUMLULUK İL BAŞKANLIĞINA AİTTİR"

Savcının,
"Bağış kampanyası kapsamında sizden bağış yapmanızı ve bağış toplamanızı isteyen kişi kimdir?"
sorusuna Ali Kılıç, kendisinden somut olarak bağış yapmasını isteyen kimsenin olmadığını belirtti. Kılıç,
"Zaten kampanya devam ediyordu. Toplantılarda sürekli olarak herkesin imkanları ölçüsünde bu kampanyaya gönüllü olması isteniliyordu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İI Başkanlığına aittir. Benim ve arkadaşlarımın yapmış olduğu 200 bin TL'lik bağışa ilişkin başkanlığı nezdinde herhangi bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum. Benim nezdinde böyle bir kayıt yoktur. Yine satın alınan il binası için elden ödenen paranın parti gideri olarak kayıtlara girip girmediği hakkında bir bilgim yoktur"
diyerek suçlamaları reddetti.

Kılıç'ın avukatları da görüntü kayıtlarının yasal olmayan şekilde elde edildiği gerekçesiyle müvekkilleri hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.


  • Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de ifade vermesi beklenirken, CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan'ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.


Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.


Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.


Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım da şüpheli olarak ifade vermişti.

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CHP'deki para sayma görüntülerinin gündeme bomba gibi düştüğü şu günlerde Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun CHP yönetimine ilişkin sözleri yeniden gündem oldu. CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin perde arkasını anlatan Cafer Mahiroğlu CHP'nin başka kanallarla da benzer anlaşmalar yaptığını itiraf etti. CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahseden Mahiroğlu, "Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor. Nereden buluyorsun bu parayı" ifadelerini kullandı. O dönemde kurulan troll ordusuyla ortaya çıkan para sayma görüntülerindeki balyaların ilişkili olabileceği yorumlarına neden oldu.





#CHP
#Para Sayma
#İBB
#Maltepe
#Ali Kılıç
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
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