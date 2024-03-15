CHP'de para sayma soruşturmasında ismi geçen Fatih Keleş ifade için adliyede

CHP’nin Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin, katıldığı etkinlikte, 5 yıldır CHP yönetiminde olan Seyhan Belediyesi’nin vatandaşı hizmetten yoksun bıraktığını itiraf etti. “Seyhan’ın beş yıllık bir kaybı var. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz.” diyen Tekin, “Bu koordinasyon ve bu dayanışma el birliğiyle işleri yapma gerçekleşmediği için Seyhan Belediyesi hizmetten yoksun kaldı. Bunları biliyoruz, altını çiziyorum.” diye konuştu. Mevcut başkan Akif Kemal Akay, yeniden aday gösterilmeyince CHP’den istifa etmişti.