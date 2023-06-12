CHP'de saflar netleşiyor: Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan Özgür Özel'e destek

Yandaş gazeteci Timur Soykan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Genel başkanlık dahil bütün görevlere hazırım" mesajını Halk TV'de yorumladı. Soykan, "Özel çok çalışkan bir isim. Siyaseten de gerçekten başarılı. Ama tabi Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olarak Özel'i düşünmek gerekiyor. Bazı kulis bilgilerine göre de İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bir onursal başkanlık öneriyor ve o anlamda bir formül işliyor. Bunlar normal süreçler." diye konuştu.