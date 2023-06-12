|
Gündem

CHP'de saflar netleşiyor: Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan Özgür Özel'e destek

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "CHP'de değişim olmalı. Üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek verdi. Başarır, "Partimizin grup başkanı, uzun süre grup başkanvekilliği yapan bir ismin sorumluluk almak istemesi gayet normal, gayet yerindedir." dedi. Partisinin yüzde 48 oy aldığını anımsatan Başarır, "İyi bir sonuç diyemeyiz. Biz oturup şapkamızı önümüze koymalıyız" ifadelerini kullandı.

15:36 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'değişim' isteyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna adaylık sinyali veren Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'değişim' isteyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna adaylık sinyali veren Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından CHP'de sular durulmuyor.

İlk kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği 'değişim' talebi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından da gündeme getirildi. Günaydın, 'MYK değiştirerek değişim olmaz' diyerek Kılıçdaroğlu'na itiraz etti.


CHP Grup Başkanı Özgür Özel de “CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı." diyerek genel başkanlığa adaylık dahil her sorumluluğu üstlenebileceğini belirtti.

Başarır'dan Özel'e destek: Sorumluluk istemesi gayet yerinde

Özel'in bu açıklamasını CHP tarafından fonlanan Halk TV ekranlarında değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "
Partimizin grup başkanı, uzun süre grup başkanvekilliği yapan bir ismin sorumluluk almak istemesi gayet normal, gayet yerindedir."
dedi.

Partisinin yüzde 48 oy aldığını anımsatan Başarır, "İyi bir sonuç diyemeyiz. Biz oturup şapkamızı önümüze koymalıyız" ifadelerini kullandı.


#Ali Mahir Başarır
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor?