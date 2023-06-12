CHP'de saflar netleşiyor: Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan Özgür Özel'e destek

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'değişim' isteyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna adaylık sinyali veren Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından CHP'de sular durulmuyor.
İlk kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği 'değişim' talebi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından da gündeme getirildi. Günaydın, 'MYK değiştirerek değişim olmaz' diyerek Kılıçdaroğlu'na itiraz etti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel de “CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı." diyerek genel başkanlığa adaylık dahil her sorumluluğu üstlenebileceğini belirtti.
Başarır'dan Özel'e destek: Sorumluluk istemesi gayet yerinde
Partisinin yüzde 48 oy aldığını anımsatan Başarır, "İyi bir sonuç diyemeyiz. Biz oturup şapkamızı önümüze koymalıyız" ifadelerini kullandı.