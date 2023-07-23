CHP'de seviye giderek düşüyor: İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçlayan Kerimoğlu'nun kadınlarla yemek yediği fotoğrafı paylaşıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu yenilginin ardından tekrar aday olmayacağını belirterek, "15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Bunu siz de düşünmelisiniz. Olmadı, yapamadınız çekilin." dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da "Değişim kaçınılmaz. Lider de dahil değişim gerekiyor." ifadelerini kullandı. Değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise medyaya sızan gizli toplantısına 'Etik değil' diyen Kılıçdaroğlu'na "Etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum. Ben bir seçimde daha ikinci parti olmayı içime sindiremem" yanıtını verdi.