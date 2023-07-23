CHP'de seviye giderek düşüyor: İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçlayan Kerimoğlu'nun kadınlarla yemek yediği fotoğrafı paylaşıldı

İmamoğlu ile gerginlik yaşayan Bülent Kerimoğlu'nun kadınlarla çekilen fotoğrafı, İmamoğlu'na yakın bir hesaptan paylaşıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu doğrultuda gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.
Bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında bir tartışma yaşandı.
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Kerimoğlu'nun bu tepkisi üzerine, İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesapları harekete geçti.
Bülent Kerimoğlu'nun birkaç kadınla aynı masada oturduğu fotoğrafı paylaşan Twitter hesabı, paylaşımına şu notu düştü:
Kadınların kim olduğuna veya Kerimoğlu ile ne görüştüğüne dair bir açıklama yapılmadı.