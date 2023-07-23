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CHP'de seviye giderek düşüyor: İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçlayan Kerimoğlu'nun kadınlarla yemek yediği fotoğrafı paylaşıldı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP kurmayları ile yaptığı toplantının ahlaksızca olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından paylaşımda bulunan İmamoğlu'na yakın bir sosyal medya hesabı, Kerimoğlu'nun birkaç kadınla olduğu fotoğrafı sosyal medyaya servis etti. Kadınların kim olduğuna veya Kerimoğlu ile ne görüştüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

15:59 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
İmamoğlu ile gerginlik yaşayan Bülent Kerimoğlu'nun kadınlarla çekilen fotoğrafı, İmamoğlu'na yakın bir hesaptan paylaşıldı.

İmamoğlu ile gerginlik yaşayan Bülent Kerimoğlu'nun kadınlarla çekilen fotoğrafı, İmamoğlu'na yakın bir hesaptan paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu doğrultuda gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.

Bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında bir tartışma yaşandı.

Toplantıda yüksek gerilim

Kerimoğlu,
"Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB Başkanlığına adayım."
sözleriyle İmamoğlu'na yüklendi.

İmamoğlu ise
"Böyle üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum Ahlaksız sensin. Bakırköy’de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun."
şeklinde yanıt verdi.

'İmamoğlu sana 10 gömlek büyük gelir'

Kerimoğlu'nun bu tepkisi üzerine, İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesapları harekete geçti.

Bülent Kerimoğlu'nun birkaç kadınla aynı masada oturduğu fotoğrafı paylaşan Twitter hesabı, paylaşımına şu notu düştü:

"Bülent Kerimoğlu sen kimsin ki bir dönem daha kaymaklı belediye başkanı olmak için yalakalık yapacağım diye Ekrem İmamoğlu’na hakaret ediyorsun. Sen git ağababaların gelsin… İmamoğlu sana 10 gömlek büyük gelir."

Kadınların kim olduğuna veya Kerimoğlu ile ne görüştüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu yenilginin ardından tekrar aday olmayacağını belirterek, "15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Bunu siz de düşünmelisiniz. Olmadı, yapamadınız çekilin." dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da "Değişim kaçınılmaz. Lider de dahil değişim gerekiyor." ifadelerini kullandı. Değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise medyaya sızan gizli toplantısına 'Etik değil' diyen Kılıçdaroğlu'na "Etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum. Ben bir seçimde daha ikinci parti olmayı içime sindiremem" yanıtını verdi.



#Bülent Kerimoğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
7 dakika önce
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