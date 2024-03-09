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CHP'de şimdi de İzmir krizi: Cemil Tugay İstanbul'da İmamoğlu için çalışan Tunç Soyer'i halka şikayet etti

Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM partiyi hedef alan açıklamaları sonrası CHP'de yaşanan parti için kriz İzmir'e de sıçradı. Adaylığı parti içinde ve İzmir'de büyük tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'na destek için giden Tunç Soyer'i hedef aldı. Tugay, "Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanarak, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor. Dünden beri içim acıyor." dedi.

14:35 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:19 - 9/03/2024 Cumartesi
AA
Tunç Soyer - Ekrem İmamoğlu - Cemil Tugay
Tunç Soyer - Ekrem İmamoğlu - Cemil Tugay

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanarak, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor." dedi.


Tugay'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çok değerli birikimlere sahip, güçlü ve büyük bir kurum olduğunu, ancak biraz mali disipline ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

Tugay, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını savunarak, "Ama bizim öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bu adamları erken genel seçime götürelim." ifadesini kullandı.


'DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR'


"Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanan Tugay, şöyle konuştu:

"Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım, kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."






#CHP
#Cemil Tugay
#İzmir
#Tunç Soyer
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