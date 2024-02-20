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CHP'de Şükrü Genç depremi: Sarıyer'den bağımsız aday oldu

İstanbul'da Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP'nin kendisini yeniden aday göstermemesi gerekçesiyle seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı aldığını duyurdu.

Seren Som
Seren Som
13:43 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 13:51 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Şükrü Genç
Şükrü Genç

CHP'de yerel seçimlere giden süreçte aday krizi devam ediyor.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince bir açıklama yapmış ve bu kararın CHP yönetimi tarafından gözden geçirilmesini talep etmişti.

Özgür Özel ile telefonda görüştüğünü ifade eden Genç, "Yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık" demişti.

Genç, adaylık kararını bugün yaptığı basın toplantısıyla duyurdu.

Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı.

Ne olmuştu?

CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıyer Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Oktay Aksu'yu açıkladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Genç aday gösterilmemesini tepkiyle karşıladı ve kararın yeniden değerlendirilmesini talep ederek partisine 19 Şubat'a kadar süre verdi.

Genç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında belediye binası önünde dün bir basın açıklaması yaptı.

Partisinin belediye başkanlığı adaylığı için aldığı "yanlış kararı" değerlendirmesi için dün gece 24.00'e kadar süre verdiğini dile getiren Genç, basın açıklaması öncesinde önemli bir gelişme olduğunu söyledi.


Genç, adaylık süreciyle ilgili partisinin yeniden bir değerlendirme yapacağını belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." diye konuştu.


Değerlendirmenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Genç, şunları söyledi:

  • "Bizim derdimiz koltuk değil. Bizim derdimiz halkımız. Bu noktada hiçbir şekilde bir dayatmaya gitmedik. Bir yanlışın düzeltilmesini istedik. Genel Başkanımıza yarın saat 16.00'da daha önce yaptığım gibi basın açıklaması yapacağımı söyledim. Dedi ki, 'Bir süre... Bu süre basın mensupları ve Sarıyer halkı tarafından da anlayışla karşılanacağını bekliyorum."




#Şükrü Genç
#CHP
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#İstanbul
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#Seçim
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