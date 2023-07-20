CHP'de 'Tanju Özcan' kararı: 26 Temmuz'a ertelendi

CHP'de değişim talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşünü tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi önüne koltuk fırlatarak, "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" dedi.