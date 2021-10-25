Gündem CHPde Tanju Özcan ve Alim Karaca için hesap vakti
POLİTİKA

CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için hesap vakti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu genel merkezde bugün toplanıyor. Kurulda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bir vatandaşla telefonda küfürlü konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca savunma yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
CHPde Tanju Özcan ve Alim Karaca için hesap vakti
Alim Karaca ve Tanju Özcan

CHP Yüksek Disiplin Kurulu genel merkezde üyeleriyle toplanıyor. Kurulda geçtiğimiz aylarda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle 6 Eylül tarihli MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan savunma yapacak.

“İHRAÇ EDİLİRSEM BAĞIMSIZ KALIRIM”

Habertürk'te yer alan habere göre, Yüksek Disiplin Kurulu’nun vereceği karara saygı duyacağını belirten Özcan, “Partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçülük ve Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim" ifadelerini kullanmıştı.

Yine Tanju yine skandal: Ahlaksızlığını övünerek anlattı
GÜNDEM
Yine Tanju yine skandal: Ahlaksızlığını övünerek anlattı

CHP'li Tanju Özcan: Cami yapan tek belediye başkanıyım disiplin kararını beklemiyordum
GÜNDEM
CHP'li Tanju Özcan: Cami yapan tek belediye başkanıyım disiplin kararını beklemiyordum

ALİM KARACA İÇİN KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak bir diğer isime ise Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca. Karaca'nın bir vatandaş ile telefonda yaptığı küfürlü konuşma sosyal medyada gündem oldu. Fethiye Belediye Başkanı Karaca’nın sözleri büyük tepki alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi.

Alim Karaca da tıpkı Tanju Özcan gibi genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.

CHP'nin küfürbaz başkanı: 12 dakikada 68 küfür!
GÜNDEM
CHP'nin küfürbaz başkanı: 12 dakikada 68 küfür!

Özlem Zengin'den CHP'li Tanju Özcan'ın iğrenç imasına tepki: Mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vaka
GÜNDEM
Özlem Zengin'den CHP'li Tanju Özcan'ın iğrenç imasına tepki: Mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vaka

CHP'li başkanın ırkçı teklifi kabul edildi
GÜNDEM
CHP'li başkanın ırkçı teklifi kabul edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
OYNAT 00:50
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.


36 kamera incelenip 560 araç tarandı

36 kamera incelenip 560 araç tarandı

Polis, hırsızları yakalamak için geniş çaplı inceleme yaptı.
Yoğunluk yüzde 60

Yoğunluk yüzde 60

​İstanbul yeni haftaya trafikle başladı.
Kamu bankalarından faiz indirimi

​Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası harekete geçtiler.

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek.

Başbakan ve hükümet ortağı partilerin liderleri gözaltında.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli kararları açıklayacak.

Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi.

Haziran'daki toplantıda tam not alan Türkiye'yi 'gri liste'ye aldılar.

25 adrese yapılan baskınlarda 32 kişi yakalandı.
Yeniden yeşeriyor

Yeniden yeşeriyor

Kızılırmak Deltası bir yılda doğal yapısına kavuştu.
Cadde nehre döndü

Cadde nehre döndü

​Kentte içme suyu hattı patladı, iş yerlerini gece yarısı su bastı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.