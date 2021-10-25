CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için hesap vakti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu genel merkezde üyeleriyle toplanıyor. Kurulda geçtiğimiz aylarda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle 6 Eylül tarihli MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan savunma yapacak.
“İHRAÇ EDİLİRSEM BAĞIMSIZ KALIRIM”
Habertürk'te yer alan habere göre, Yüksek Disiplin Kurulu’nun vereceği karara saygı duyacağını belirten Özcan, “Partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçülük ve Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim" ifadelerini kullanmıştı.
ALİM KARACA İÇİN KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak bir diğer isime ise Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca. Karaca'nın bir vatandaş ile telefonda yaptığı küfürlü konuşma sosyal medyada gündem oldu. Fethiye Belediye Başkanı Karaca’nın sözleri büyük tepki alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi.
Alim Karaca da tıpkı Tanju Özcan gibi genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.