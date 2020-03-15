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POLİTİKA

CHP'de tepki çeken kongre: Koronavirüse rağmen iptal etmediler

Koranavirüse karşı alınan tüm tedbirlere rağmen kongre gerçekleştiren CHP'de, Canan Kaftancıoğlu, kadın üyelere konuşma yaptı. Kongrede kadınlara seslenen Kaftancıoğlu konuşmasında "Bu memleketin tek derdi koronavirüs değil" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu
CHP İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu

Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde bir çok etkinlik iptal edilirken, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm ilgili birimleri tarafından koranavirüse karşı alınan tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen kongre gerçekleştiren CHP'de, doktor ünvanı taşıyan il başkanı Canan Kaftancıoğlu 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ni düzenledi.

Dünyada binlerce ölüme neden olan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, çoğu siyasi parti tedbir almıştı.

Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde bir çok tedbir alınırken CHP, kendi kongresini ertelemeyerek bu tehlikeyi görmezden geldi.

DOKTOR KAFTANCIOĞLU CHP'Lİ KADINLARI KONGREDE TOPLADI

Koronavirüsle ilgili alından tüm tedbirleri hiçe sayan CHP İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu, 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kollları Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongrede kadınlara seslenen Kaftancıoğlu konuşmasında "Bu memleketin tek derdi koronavirüs değil" şeklinde konuştu.

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