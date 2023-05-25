CHP'de terör seviciliği sınır tanımıyor: Kaftancıoğlu'ndan PKK elebaşı Sakine Cansız için yaptığı paylaşıma skandal savunma

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Babala TV yayınında terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında daha evvel yaptığı paylaşımların hala arkasında olduğunu belirterek terör seviciliği yaptı.
Kaftancıoğlu terörist kaybını insanlık kaybı olduğunu söylemişti
CHP'li Kaftancıoğlu'nun PKK'nın kurucularından Cansız'ın ölümü ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."
"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırışı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."