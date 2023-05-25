|
Gündem

CHP'de terör seviciliği sınır tanımıyor: Kaftancıoğlu'ndan PKK elebaşı Sakine Cansız için yaptığı paylaşıma skandal savunma

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın ölümünü daha önceki ifadeleriyle insanlığın kaybı olarak değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı canlı yayında yine terörist seviciliği yaptı. "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir" diyen Kaftancıoğlu, "Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" şeklinde konuştu.

00:06 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Babala TV yayınında terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında daha evvel yaptığı paylaşımların hala arkasında olduğunu belirterek terör seviciliği yaptı.

Terör örgütü PKK'nın kurucularından ve Paris'te öldürülen Sakine Cansız hakkında daha evvel '
devrimci kadın
' ifadelerini kullanan ve ölümünü insanlığın kaybı olarak değerlendiren Kaftancıoğlu, "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" ifadelerini kullandı.


Kaftancıoğlu terörist kaybını insanlık kaybı olduğunu söylemişti

Sakine Cansız.

CHP'li Kaftancıoğlu'nun PKK'nın kurucularından Cansız'ın ölümü ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."


"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırışı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."


#Canan Kaftancıoğlu
#Sakine Cansız
#PKK
#CHP
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?