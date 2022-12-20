CHP'de yaşanan tartışmalara Hamzaçebi'den cevap: Suskunluğumuzu kimse farklı yorumlamasın

Millet İttifak'ı içerisinde adaylık tartışmaları yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını partisi içerisinde kabul etmeyenler de var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu üzerinden yürüttüğü çalışma ise eleştiriliyor. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hem CHP içerisinde yer alanlara hem de İYİ Parti'ye mesaj verdi.

'KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

CHP'li Hamzaçebi sosyal medya hesabında, "İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirileri siyasetin doğası gereğidir. Bunu anlayabiliriz. Ama Kılıçdaroğlu’nun yanında gibi gözüküp de onu yıpratmaya yönelenleri kabul etmemiz mümkün değildir. Suskunluğumuzu kimse farklı yorumlamasın" ifadelerini kullandı.