CHP'de yeni kaos: Aday tanıtım toplantısı ertelendi PM'nin de ertelenmesi gündemde

Yerel seçimlere iki aydan kısa bir süre kala, CHP'de aday belirleme tartışmaları üzerinden büyük bir kriz patlak verdi. İlçe teşkilatları, ön seçim için 'namus sözü' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yoğun bir tepki hareketi başlattı.
CHP'de yeni kaos: Aday tanıtım toplantısı ertelendi
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananların gölgesinde, 12 Şubat'ta yapılacağı belirtilen CHP aday tanıtım toplantısının 18 Şubat'a ertelendiğini açıkladı.
Yarkadaş, aday belirleme konusunda sıkıntılar yaşayan ve açıklanan adayları da değiştirmesi gündemde olan CHP Parti Meclisi'nin de ileri bir tarihe ertelenebileceğini belirtti.
İlçe başkanları adayları TV'lerden öğreniyor
Lütfü Savaş'a tepkiler büyüdü: Adaylıktan geri çekilmesi gündemde
Savaş rest çekti: Yılmayacağım, sinmeyeceğim
Savaş, bugün yaptığı açıklamada, kendisine yönelik bir 'operasyon' olduğunu öne sürüp, "Korkmayacağım, yılmayacağım, sinmeyeceğim" diyerek adaylıktan geri adım atmayacağını söyledi.