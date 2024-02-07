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CHP'de yeni kaos: Aday tanıtım toplantısı ertelendi PM'nin de ertelenmesi gündemde

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 12 Şubat'ta yapılacağı belirtilen CHP aday tanıtım toplantısının 18 Şubat'a ertelendiğini açıkladı. Yarkadaş, aday belirleme konusunda sıkıntılar yaşayan ve açıklanan adayları da değiştirmesi gündemde olan CHP Parti Meclisi'nin (PM) de ileri bir tarihe ertelenebileceğini belirtti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:30 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi (Foto: Arşiv)
CHP Genel Merkezi (Foto: Arşiv)

Yerel seçimlere iki aydan kısa bir süre kala, CHP'de aday belirleme tartışmaları üzerinden büyük bir kriz patlak verdi. İlçe teşkilatları, ön seçim için 'namus sözü' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yoğun bir tepki hareketi başlattı.

CHP'de yeni kaos: Aday tanıtım toplantısı ertelendi

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananların gölgesinde, 12 Şubat'ta yapılacağı belirtilen CHP aday tanıtım toplantısının 18 Şubat'a ertelendiğini açıkladı.

Yarkadaş, aday belirleme konusunda sıkıntılar yaşayan ve açıklanan adayları da değiştirmesi gündemde olan CHP Parti Meclisi'nin de ileri bir tarihe ertelenebileceğini belirtti.

İlçe başkanları adayları TV'lerden öğreniyor

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Özel'in verdiği sözleri tutmadığını vurgulayan Yarkadaş,
"CHP'de ilçe başkanları adaylarını televizyondan öğreniyor. Tepeden atamalar yapıyor, ilçe başkanları adaylarını tanımıyor. Değişim sözü çuvalladı."
diye konuşmuştu.

Lütfü Savaş'a tepkiler büyüdü: Adaylıktan geri çekilmesi gündemde

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın protesto edilmesine ilişkin,
"Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz."
demişti.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, yeniden aday gösterilen Savaş’a ilişkin
"Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da, ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz"
ifadelerini kullanmıştı.

Savaş rest çekti: Yılmayacağım, sinmeyeceğim

Savaş, bugün yaptığı açıklamada, kendisine yönelik bir 'operasyon' olduğunu öne sürüp, "Korkmayacağım, yılmayacağım, sinmeyeceğim" diyerek adaylıktan geri adım atmayacağını söyledi.



#CHP
#Parti Meclisi
#Barış Yarkadaş
#Lütfü Savaş
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