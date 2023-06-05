CHP'de yeni MYK belli oldu: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun değişim listesini reddetti

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesi değişimi başlatma görevi isteyen Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu onay vermedi. Yerel seçimlerden sonra kurultayın yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun değişim listesini reddetti. Açıklanan MYK sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlunu adeta tasfiye ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott’ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK’da İmamoğlu’na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu’ndan gelmişti.)"