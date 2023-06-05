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CHP'de yeni MYK belli oldu: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun değişim listesini reddetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını bugün yeniden topladı. Toplantının ardından CHP'de yeni MYK belli oldu. Eski listeden Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık'a tekrardan yer verildi. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesi değişimi başlatma görevi isteyen Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu onay vermedi. Yerel seçimlerden sonra kurultayın yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun değişim listesini reddetti.

14:26 . 5/06/2023 Pazartesi
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CHP'de yeni MYK belli oldu.

CHP'de yeni MYK belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını bugün yeniden topladı. Toplantının ardından CHP'de yeni MYK belli oldu. Eski listeden Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık'a tekrardan yer verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını belirledi.

İşte CHP'nin yeni MYK'sı:

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri

İmamoğlu’na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesi değişimi başlatma görevi isteyen Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu onay vermedi. Yerel seçimlerden sonra kurultayın yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun değişim listesini reddetti. Açıklanan MYK sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlunu adeta tasfiye ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott’ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK’da İmamoğlu’na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu’ndan gelmişti.)"




#CHP
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#seçim
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