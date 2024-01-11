CHP'de yerel seçim oyunları: Özel'in 'adayımız sensin' dediği Haluk Bozdoğan CHP'den istifa etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Bozdoğan, "Yerel seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı aldım" dedi.

2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Bozdoğan, 2024 yılı yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan adayını belirlediğini hatırlatarak, "Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde, 25 yıl sonra 95 binin üzerinde rekor oyla kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir. Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak 'tek adamcılık' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız aday olacak

Bozdoğan, açıklamasının devamında, çalışmalarını 'Bağımsız Tarsus Hareketi' kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı aldığını vurgulayarak, "Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar, bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm. Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde CHP çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir. Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunar, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere, 'Bağımsız Tarsus Hareketi'ne davet ediyorum" dedi.





"Özel’le konuştuğumda ‘adayımız sensin git çalış’ dedi"

Öte yandan Bozdoğan'ın CHP'den istifasına ilişkin eski CHP'li Barış Yarkadaş da açıklamada bulundu.

Bozdoğan'ı telefonla aradığını ve istifasına ilişkin konuştuğunu ifade eden Yarkadaş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarsus Belediye başkanı bugün partisinden istifa etti. Bağımsız üye olacağım dedi. Ben kendisini aradım başkan beni üzdün CHP’li bir üye olarak dedim. ‘Ben de üzüldüm ama istifa etmek zorunda kaldım. Ben memnuniyet anketlerinde en yüksek çıkan belediye başkanlarından biriyim. Ben Sayın Başkanımız Özgür Özel’le konuştuğumda Sayın Başkanımız ‘Adayımız sensin, git çalış’ dedi. Ben de bunun üzerine adaylığımı açıkladım. Adaylığım açıklandıktan sonra da 500 bin nüfuslu ilçede çalışmalarımızı daha çok artırdık. Ben 80 tane köye etüt merkezi kurdum. 20 kreş açtım. Fakat ben burayı 240 milyon bütçeyle aldım, bütçem şu an 3 milyar, kasamda 112 milyon TL param var ve 1 Milyon TL de borç ödedim. Ve çaldırmadım. Ankara’ya gittiğimde en ucuz yerde kaldım. Bir kişi çıkıp senin belediyende yolsuzluk var diyemez. Ama Ankara’da ki karar veren arkadaşlarımız Tarsus’u hiç bilmedikleri halde getirdiler başka bir arkadaşlarımızı aday yaptılar’ dedi peki neye bağlıyorsunuz aday yapılmamanızı dedim. Ben kongreye bağladığını hissettim çünkü Kemal Bey’in yanında saf tutmuştu."

Vahap Seçer aday gösterildi

CHP'de dün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantıları sonucu Mersin'de Vahap Seçer aday gösterildi.







