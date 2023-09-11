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CHP'de 'yolsuzluk' istifa getirdi: Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay partiden ayrılıyor

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında 'yolsuzluk' kavgası çıkmıştı. Atay'ın asfalt ihalesinde 32 milyonluk yolsuzluk yaptığını öne sürdüğü Çerçioğlu, "Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz" demişti. Atay, yaşanan tartışmaların ardından CHP'den istifa edeceğini duyurdu.

23:19 . 11/09/2023 Pazartesi
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Özlem Çerçioğlu - Fatih Atay

Özlem Çerçioğlu - Fatih Atay

Aydın'ın Efeler ilçesinin Belediye Başkanı Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yolsuzluk yaptığını öne sürmüştü.

"32 milyon yolsuzluk yaptılar"

Atay'ın
"Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar"
iddiasına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan yanıt geldi.

"İspatlamazsan namertsin"

Nazilli İlçe Kongresi'nde konuşan Çerçioğlu,
"Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de."
ifadelerini kullanmıştı.
Çerçioğlu sözlerinin devamında,
"Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli. Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın"
demişti.

Fatih Atay CHP'den istifa edecek

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'li Atay'ın salı günü saat 11'de istifa edeceğini duyurdu.



Konuya ilişkin TV 100 canlı yayınında konuşan Sevinç,
"Aydın Efeler Merkez İlçe Belediye Başkanı Fatih Atay yarın saat 11’de CHP’den istifa edecek. Yerel bir gazeteciden edindiğim bilgiye göre istifasının nedeni Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini dışladığını düşünüyor.
" dedi.




#CHP
#Özlem Çerçioğlu
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#Efeler
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