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CHP'deki 'değişim' kervanına Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu: Öz eleştiri mekanizmasını devreye sokamadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içerisinden başlatılan 'değişim' hareketine CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. "Önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım." diyen Tanrıkulu, "Tabi ki bu değişimden ve yenilenmeden geçiyor." ifadelerini kullandı.

23:23 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösterenlere Sezgin Tanrıkulu da eklendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösterenlere Sezgin Tanrıkulu da eklendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrasında partisinde hedef tahtasına kondu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği grup, 'değişim' talebinde bulunsa da CHP lideri her fırsatta,
"Koltuğu bırakmıyorum"
mesajı veriyor.

CHP'de günden güne büyüyen 'değişim' hareketine CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu.

CHP'deki 'değişim' kervanına Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, alınan seçim hezimetinin ardından değişim ve yenilenme çağrısı yaptı.

"Önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım."
diyen Tanrıkulu,
"Tabi ki bu değişimden ve yenilenmeden geçiyor."
diye konuştu.

"Öz eleştiri mekanizmasını devreye sokamadık"

Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim meselemiz, ben daha önceki görüşlerimi de söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi’nin meselesi, kendi üyelerini tatmin edecek bir süreç değil. Partimizin meselesi, bize oy vermiş ve oy verebilecek bütün seçmeni tatmin edebilecek bir öz eleştiri mekanizmasını devreye sokmuş olmasıydı. Ama sokamadık maalesef. Dolayısıyla, üyelerimizle bir kurultay sürecini başlattık. Bir milyon 300 bin üyemiz var ama onu da ifade edeyim. Mahalle kongreleri yapıldı. İstanbul’da, büyük kentlerde üyelerimizin çok az bir kısmı ilgi gösterdi. Bu da bir gerçek aynı zamanda. Dolayısıyla başka bir mekanizmanın hızla devreye sokulması lazım ki, bunu parti meclisinde önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım. Tabi ki bu değişimden ve yenilenmeden geçiyor."


#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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