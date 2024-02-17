CHP'deki kaos Avcılar'a da sıçradı: Aday gösterilmeyen CHP'li Turan Hançerli'den 'yanlışı düzeltin' tepkisi

“Gönül kırgınlığı, bir haksızlık adaletsizlik olduğu yönünde bir kanaatim var. Çünkü burada inanılmaz başarılı işler yaptık. Ben birinci dönem belediye başkanıyım anketlerden açık ara önde çıkıyorum. Avcılar halkına karşı alınmış bir karar olduğu kanaatindeyim. Bundan dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da saygı çerçevesinde demokratik ilkeler çerçevesinde ifade ediyorum. Benim dışımda yüz binlerce on binlerce insan sosyal medyadan ve alanlardan ifade ediyor