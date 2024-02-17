CHP'deki kaos Avcılar'a da sıçradı: Aday gösterilmeyen CHP'li Turan Hançerli'den 'yanlışı düzeltin' tepkisi

CHP tarafından Avcılar'da mevcut Belediye Başkanı Turan Hançerli yerine Caner Çaykara aday olarak gösterildi. Karar sonrası, Avcılar'da çok sayıda dernek üyesi ve yüzlerce CHP'li karara tepki göstermek ve Hançerli'ye destek olmak için Marmara Caddesi'nde bir araya geldi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Hançerli'ye desteklerini ifade etti.
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"Tabii bir tavrım olacak"
Kendisinin yeniden aday gösterilmemesi sonucu partiden istifa edip etmeyeceği sorularını yanıtlayan Hançerli, “Partiden istifa etmeyi düşünmüyorum. Bağımsız ya da başka bir partiden aday olmayı düşünmüyorum. Ben yapılan yanlışın, bir eksik değerlendirmenin düzeltilmesini talep ediyorum. Fakat düzeltilmezse de açıkça ifade ediyorum, istifa etmeyeceğim. Çalışmalarında doğru bulduğum yerlerde de yeni başkanı da desteklerim. Hayat boyu mücadelede bulunmuş bir insanım, zorlukları yenmiş bir insanım. Dolayısıyla bana yerel seçimde köşede oturmak yakışmaz. Tabii bir tavrım olacak. Gerçek çözüm üreten siyaset anlayışında ısrar edeceğim. Bunu hayata geçirmek için belediye başkanı ya da bir başka şekilde çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.