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CHP'deki kaos Avcılar'a da sıçradı: Aday gösterilmeyen CHP'li Turan Hançerli'den 'yanlışı düzeltin' tepkisi

Partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı CHP'li Turan Hançerli, 'yapılan yanlışın düzeltilmesini' talep etti. Gönül kırgınlığı olduğunu belirten Hançerli, "Bir haksızlık, adaletsizlik olduğu yönünde bir kanaatim var. Alınan kararın Kılıçdaroğlu ile ilgisi olmamalı, kurultay salonlarında kalmalı bu süreçler." dedi.

19:04 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:12 - 17/02/2024 Cumartesi
IHA
Avcılar Belediye Başkanı CHP'li Turan Hançerli
Avcılar Belediye Başkanı CHP'li Turan Hançerli

CHP tarafından Avcılar'da mevcut Belediye Başkanı Turan Hançerli yerine Caner Çaykara aday olarak gösterildi. Karar sonrası, Avcılar'da çok sayıda dernek üyesi ve yüzlerce CHP'li karara tepki göstermek ve Hançerli'ye destek olmak için Marmara Caddesi'nde bir araya geldi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Hançerli'ye desteklerini ifade etti.

CHP'deki kaos Avcılar'a da sıçradı: Aday gösterilmeyen CHP'li Hançerli'den 'yanlışı düzeltin' tepkisi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yeniden aday gösterilmemesi nedeniyle gönül kırgınlığının olduğunu ifade ederek,
“Gönül kırgınlığı, bir haksızlık adaletsizlik olduğu yönünde bir kanaatim var. Çünkü burada inanılmaz başarılı işler yaptık. Ben birinci dönem belediye başkanıyım anketlerden açık ara önde çıkıyorum. Avcılar halkına karşı alınmış bir karar olduğu kanaatindeyim. Bundan dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da saygı çerçevesinde demokratik ilkeler çerçevesinde ifade ediyorum. Benim dışımda yüz binlerce on binlerce insan sosyal medyadan ve alanlardan ifade ediyor
” dedi.

Kılıçdaroğlu'na destek verdi: Adaylıktan oldu

Başkan Hançerli, alınan kararın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgisi olup olmaması konusu hakkında da, “
Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olmamalı, kurultay salonlarında kalmalı bu süreçler. Ama buna ilişkin süreçler ve değerlendirmeler var. Değerlendirmeleri incelediğinizde haklılık payı kararı olduğuna ilişkin bir karar oluşuyor. Dilerim ki öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır”
diye konuştu.

"Tabii bir tavrım olacak"

Kendisinin yeniden aday gösterilmemesi sonucu partiden istifa edip etmeyeceği sorularını yanıtlayan Hançerli, “Partiden istifa etmeyi düşünmüyorum. Bağımsız ya da başka bir partiden aday olmayı düşünmüyorum. Ben yapılan yanlışın, bir eksik değerlendirmenin düzeltilmesini talep ediyorum. Fakat düzeltilmezse de açıkça ifade ediyorum, istifa etmeyeceğim. Çalışmalarında doğru bulduğum yerlerde de yeni başkanı da desteklerim. Hayat boyu mücadelede bulunmuş bir insanım, zorlukları yenmiş bir insanım. Dolayısıyla bana yerel seçimde köşede oturmak yakışmaz. Tabii bir tavrım olacak. Gerçek çözüm üreten siyaset anlayışında ısrar edeceğim. Bunu hayata geçirmek için belediye başkanı ya da bir başka şekilde çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.



#CHP
#Turan Hançerli
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Avcılar
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