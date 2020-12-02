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POLİTİKA

CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.’nın restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra yeni taciz mağdurları ortaya çıktı. CHP Avcılar eski üyesi Özlem Hanelçi, “Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan Hanım’ın (Kaftancıoğlu) sesi çıkmadı” dedi. Ümraniye’de de bir genç kızın tacize uğradığı öne sürülüyor. CHP’liler İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu tacizlere sessiz kalmakla suçluyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi.
CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi.

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının tacizden tutuklanmasının ardından yeni taciz iddiaları da ortaya çıktı. CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi. Ümraniye ilçede de D isimli bir genç kızın tacize uğradığı öne sürüldü. Her iki olayda da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sessiz kaldığı belirtildi.

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OLAYIN BASINA SIZMASI ENGELLENDİ

  • CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. K’nın tutuklanmasının ardından olayla ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, taciz olayı 3 gün boyunca saklandı. 3 gün boyunca CHP İstanbul İl Başkanlığının tepkisiz kalması üzerine pazar günü ilçe binasına gelerek Maltepe Meydanı’nda bir açıklama yapmak isteyen partililere Maltepe İlçe Başkanı’nın “Canan Hanım’dan haber bekliyoruz. Açıklama yapılmasını istemiyor” dediği belirtildi. Partililer Kaftancıoğlu’nun olayın basına sızmasını engellediğini anlattı. Olayın duyulmasının ardından U.K hakkında alelacele işlem başlatıldı.

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CHP’DE KADIN OLMAK ZOR

Taciz olayıyla sarsılan CHP’de yeni skandallar ortaya çıkmaya başladı. CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, sosyal medya hesabı Twitter’dan “Maltepe’deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan Hanım’ın (Kaftancıoğlu) hiç sesi çıkmadı. CHP’de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor” mesajını paylaştı.

YENİ TACİZ İDDİASI

  • Ümraniye ilçede de D. isimli bir genç kızın tacize uğradığı öne sürülüyor. D.’nin ilçe başkanı Zeynel Karakaya’ya olayı anlattığı, Karakaya’nın da taciz olayını Kaftancıoğlu’na aktardığı belirtiliyor. Kaftancıoğlu’nun D.’yi il başkanlığına çağırarak konuştuğu, D.’nin 7 arkadaşıyla beraber partiden istifa ettiği ifade ediliyor.

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‘Şov’ kavgası

Cinsel taciz suçundan tutuklanan CHP Maltepe Başkan Yardımcısı, CHP’de kavga başlattı. CHP İstanbul İl Başkanı taciz konusunda açıklamalar yapan CHP’li Barış Yarkadaş’ın şov yaptığını söyledi. Yarkadaş da Kaftancıoğlu’na cevap verdi. Yarkadaş, “Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan CK’nın “cinsel saldırı ile ŞOV”u kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. CK’nın sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun!” dedi. Yarkadaş, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Canan Kaftancıoğlu

İmamoğlu’na suikast girişimi iddiası doğru değil

  • Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın yayın organlarında “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast engellendi” iddialarını yalanladı. EGM’nin yazılı açıklamasında “Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir” denildi. Açıklamada, dönem dönem sansasyon oluşturabilecek kişilere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarların geldiği belirtilerek, “Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır” bilgisi verildi. Dün bir televizyon kanalı ve bazı internet sitelerinde ‘İmamoğlu’na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı’ anonsuyla haberler yayınlanmıştı.

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