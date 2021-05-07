CHP'deki tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi: İlçe başkanı görevden alındı

Show TV'de yayınlanan bir programda, Erdal isimli bir vatandaş, eşi Berivan'ın Süleyman isimli bir şahıstan cinsel istismar gördüğünü kendisine anlattığını öne sürdü.
Bahsi geçen zanlının CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut olduğu ortaya çıktı.
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, olayı televizyondan öğrendiğini ve Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alınarak partiden uzaklaştırıldığını açıkladı.
AK Parti Malatya İl Başkanı: Olayın takipçisi olacağız
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada, tecavüzcü başkanın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansıyla başkan olduğu, CHP'de parti içindeki tecavüz ve taciz olaylarının sıradanlaştığı belirtilerek olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı ifade edildi.