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CHP’den aday adayı olup listeye giremeyen Ali Haydar Fırat'tan 'Sadullah Ergin' sitemi: An itibariyle siyasi manzara

CHP tabanında 'Sadullah Ergin' ismine tepkiler sürüyor. CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak listelere giremeyen iletişim bilimci Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, 'An itibariyle siyasi manzara' diyerek Yedili Masa'ya sitem etti. Fırat, Millet İttifakı'nın psikolojik üstünlüğü kuramadığını ve yeni bir stratejinin zorunlu olduğunu ifade etti.

12:25 . 12/04/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Ali Haydar Fırat - Kemal Kılıçdaroğlu - Sadullah Ergin

Ali Haydar Fırat - Kemal Kılıçdaroğlu - Sadullah Ergin

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilmesine tepkiler sürüyor.

CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak listelere dahi alınmayan Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat sosyal medya hesabından
"An itibariyle siyasi manzara"
başlığıyla sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Fırat, Millet İttifakı'nın heyecan yaratamadığını yeni bir stratejinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'na çağrı

Fırat, Kılıçdaroğlu ile ilgili
"ana muhalefet lideri konumundan cumhurbaşkanı pozisyonuna acilen geçiş yapmalıdır"
dedi.
Ali Haydar Fırat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
  • "1- Millet İttifakı psikolojik üstünlüğü ve propaganda atağını yeterli düzeye çıkaramamıştır. Yeni bir strateji zorunludur.
  • 2- Bütün muhalefet aday belirlemede TİP kadar heyecan yaratamamıştır. Bu konuda örgütsel bir atak aciliyet taşımaktadır.
  • 3- Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri konumundan cumhurbaşkanı pozisyonuna acilen geçiş yapmalıdır. Söylem, miting, medya organizasyonu buna göre yapılandırılmalıdır."

Fırat'ın paylaşıma CHP seçmeninden tepkiler peş peşe geldi. Kullanıcılardan bazıları, "Listeye giremeyen kim varsa hemen karalama kampanyasını devreye sokuyor, yazık" diyerek eleştirdi.

CHP yandaşı Can Ataklı panikledi: 'Pire için yorgan yakmayın' diyerek Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklere yalvardı
CHP yandaşı Can Ataklı panikledi: 'Pire için yorgan yakmayın' diyerek Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklere yalvardı

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğu milletvekili aday listeleri partiyi karıştırdı. CHP yandaşı İsmail Saymaz, listelerden rahatsız olan seçmenlerin CHP yerine diğer partilere oy vermeyi düşündüğünü dile getirdi. Bu açıklama sonrası panik yapan bir başka CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, yayınladığı videoda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için adeta yalvardı. "Pire için yorgan yakmayın" diyen Ataklı, "Cumhurbaşkanlığından oyunuzu esirgemeyin gerisini istediğini gibi kullanın kardeşim." dedi. Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam olacağını' vurgulayarak, "Hiç parlamentoyu takmadan tamamen Çankaya'dan yönetilecek bir ülke haline geleceğiz yine." ifadelerini de kullandı.


#CHP
#Yedili Masa
#Ali Haydar Fırat
#seçim
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