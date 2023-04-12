CHP’den aday adayı olup listeye giremeyen Ali Haydar Fırat'tan 'Sadullah Ergin' sitemi: An itibariyle siyasi manzara

Ali Haydar Fırat - Kemal Kılıçdaroğlu - Sadullah Ergin
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilmesine tepkiler sürüyor.
Fırat, Millet İttifakı'nın heyecan yaratamadığını yeni bir stratejinin zorunlu olduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu'na çağrı
- "1- Millet İttifakı psikolojik üstünlüğü ve propaganda atağını yeterli düzeye çıkaramamıştır. Yeni bir strateji zorunludur.
- 2- Bütün muhalefet aday belirlemede TİP kadar heyecan yaratamamıştır. Bu konuda örgütsel bir atak aciliyet taşımaktadır.
- 3- Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri konumundan cumhurbaşkanı pozisyonuna acilen geçiş yapmalıdır. Söylem, miting, medya organizasyonu buna göre yapılandırılmalıdır."
Fırat'ın paylaşıma CHP seçmeninden tepkiler peş peşe geldi. Kullanıcılardan bazıları, "Listeye giremeyen kim varsa hemen karalama kampanyasını devreye sokuyor, yazık" diyerek eleştirdi.