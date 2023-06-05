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CHP'den beyin yakan hesap: Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı

CHP'de seçim hezimetini aklama çabasına beyin yakan hesaplar dahil oldu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilginç bir yorum yaptı. Partisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Aslanoğlu, "Seçim sadece İzmir'de olsa Kılıçdaroğlu kazanırdı" dedi.

23:39 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu.

Türkiye 28 Mayıs'ta büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın meclisteki ezici üstünlüğü sonrası CHP'den ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'inci seçim mağlubiyeti sonrası bir taraftan istifa sesleri yükselirken diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti yerine aldığı oy oranının güzellemesi yapılıyor.



'Sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı'

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilginç bir yorum yaptı. Partisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmirlilerin sahip çıktığını belirti. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranıyla hesaba kalkan Aslanoğlu, İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy Erdoğan'ın aldığı oydan bir milyon 20 bin fazladır. Bu şu demek eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir'de olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı." şeklinde konuştu.


CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış
CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış

Bugüne kadar 12 seçim kaybeden fakat koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi tabanından gelen tepkiler dinmiyor. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, 'baba-oğul' ilişkisinin noktalandığını ve iplerin atıldığını öne sürdü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açabileceğini belirten Portakal, "Kılıçdaroğlu delege yapısını uzun yıllardır konsolide ettiği için kazanması zor ihtimal." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nu diktatör olmakla itham eden Portakal, İmamoğlu'nun parti kurma çalışması yaptığını da dile getirdi.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Şenol Aslanoğlu
36 dakika önce
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